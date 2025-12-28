El ambiente del tango vive horas de conmoción tras conocerse la muerte de Ricardo "Chiqui" Pereyra a los 74 años, tras no lograr recuperarse de las graves lesiones sufridas en un accidente doméstico. El cantante fue una figura notable del mundo del espectáculo que amaneció este domingo al confirmarse la triste noticia.
El mundo del tango despide a una notable figura: murió Ricardo "El Chiqui" Pereyra
El reconocido cantor de tangos, nacido el 26 de junio de 1951 en la ciudad de General Roca, Río Negro, permanecía internado en una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires con pronóstico reservado, luego de caer de una escalera a principios de diciembre, que derivó en una cirugía de urgencia y un cuadro clínico que se tornó irreversible en las últimas horas.
Al surgir una versión sobre su muerte, su entorno confirmó el deceso a través de un desgarrador mensaje en redes sociales: "Con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de 'El Chiqui'. El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible pero aún así no perdíamos la fe".
La familia del artista, visiblemente afectada, pidió respeto y privacidad para atravesar este duro momento, haciendo especial énfasis en la situación de su esposa. "Mamá está destruida como el resto de la flia, pero ella que era el pilar hoy está más frágil que nunca. Por eso no está para recibir mensajes por el momento ni llamadas, hay trámites que realizar y demás", explicaron en el mismo comunicado, solicitando paciencia a los miles de seguidores que llenaron las redes con mensajes de profundo dolor y apoyo.
En los días previos, se había informado que el cantante se encontraba clínicamente estable, pero sin respuestas neurológicas, una situación que finalmente derivó en este desenlace fatal que enluta a la cultura nacional y en especial al mundo del tango.
"El Chiqui" Pereyra dejó una huella imborrable en la historia del tango desde su aparición en el histórico programa "Grandes Valores del Tango" en 1978, donde su talento fue tal que los directivos lo consagraron rápidamente como un cantante profesional.
Además fue figura central de ciclos como "Botica de Tango", hasta 1988. El notable cantante grabó varios álbumes con destacadas orquestas del momento, como las de Eduardo Corti, Pascual Mamone y Armando Pontier. Desde 1996 y hasta 1999, formó parte del programa de ATC "La noche con amigos", conducido por Lionel Godoy.
A lo largo de su larga trayectoria, recibió el prestigioso Premio "Santos Vega" en 2007. Su partida no solo genera una profunda conmoción en su Río Negro natal, sino en todos los escenarios internacionales donde su voz fue embajadora del género, cerrando así un capítulo fundamental de la música ciudadana argentina.