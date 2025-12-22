El cantante Barry Manilow reveló que tiene cáncer de pulmón.

cantante 1 anuncio El legendario cantante Barry Manilow deberá postegar su gira por Estados Unidos al conocer que padece cáncer del pulmón. Foto gentileza abcnews.com

Manilow, nacido en Brooklyn el 17 de junio de 1943, contó que una resonancia reveló una “mancha cancerosa” en su pulmón izquierdo y que, según los médicos, “no creen que se haya propagado”. La imagen se conoció después de varias semanas con síntomas respiratorios; el músico explicó que la prueba se ordenó para descartar complicaciones tras un episodio prolongado de bronquitis y planificar la intervención.

En su post, el exitoso cantante explicó: “Como muchos saben, hace poco sufrí seis semanas de bronquitis, seguidas de una recaída de otras cinco semanas”. Agrego que “aunque ya me había recuperado de la bronquitis y había vuelto al escenario del Westgate Las Vegas, mi maravilloso médico me ordenó una resonancia magnética solo para asegurarse de que todo estuviera bien.”

Una vez realizada la resonancia, dijo, la imagen mostró una lesión que requiere intervención: “pulmón izquierdo que necesita ser extirpada”.

El legendario artista celebró que el cáncer se detectó a tiempo y lo calificó como “la buena noticia”, al tiempo que comentó que la cirugía será la medida inmediata para eliminar la mancha detectada por los especialistas.

Al referirse al plan terapéutico, Manilow señaló que “los médicos no creen que se haya extendido y me estoy haciendo pruebas para confirmar” y destacó que por ahora no está prevista ni quimioterapia ni radioterapia: “Nada de quimioterapia. Nada de radioterapia. Solo sopa de pollo y repeticiones de 'I Love Lucy'”, bromeó el cantante mientras explicaba cómo cree que será su recuperación.

cantante 2 cáncer Barry Manilow, el legendario cantante estadounidense, reveló que padece cáncer de pulmón luego de realizarse varios estudios. Foto gentileza people.com

Manilow, de 82 años y fumador durante muchos años, pidió disculpas a sus seguidores por la situación que se ha generado: “Lamento mucho que tengan que cambiar sus planes”, dijo el cantante. “Todos esperábamos con entusiasmo los conciertos de enero y lamentamos tener que mover todo”, agregó.

Si todo marcha de manera exitosa, el nuevo calendario de presentaciones arrancará después de los conciertos del fin de semana de San Valentín en Las Vegas y se extenderá desde finales de febrero hasta abril.