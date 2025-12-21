El próximo 3 y 4 de enero, el corazón de la montaña mendocina se convertirá en el epicentro de un encuentro único que fusiona cultura, bienestar y un profundo mensaje social. El 4º Festival Internacional Uspallata "Pedido por la Paz Mundial" invita a locales y turistas a una experiencia transformadora con entrada bajo la modalidad "a la gorra" (a criterio del espectador).
Arte y espiritualidad en la montaña: llega el 4º Festival Internacional Uspallata "Pedido por la Paz Mundial"
Una propuesta multicultural en el Centro Cultural de Uspallata y el Polideportivo del mismo distrito lasherino, en el corazón de la montaña mendocina
Las actividades se concentran en estos dos puntos de Uspallata:
-
Centro Cultural de Uspallata: espacio destinado principalmente a los talleres de bienestar, las artes plásticas, visuales y la combinación de disciplinas culturales con el desarrollo personal.
Polideportivo de Uspallata: sede para los espectáculos y presentaciones de los artistas (música, danza, DJ) y el punto de encuentro general a partir de las 20.
Un encuentro con propósito
Bajo la premisa de "transformar el interior para transformar la sociedad", este festival autogestionado por artistas y las Comunidades del Mensaje de Silo busca promover la no violencia y el desarrollo personal. El evento se realiza en sintonía con el Encuentro Internacional de Mensajeros que tiene lugar en Punta de Vacas durante las mismas fechas.
La intención de la organización es clara: "Generar un acercamiento de los diversos estratos sociales con un fin altruista, homogeneizar la cultura y llevarla al alcance de todos", indicaron desde el equipo organizador.
Programación y actividades
El festival ofrecerá un abanico de disciplinas que conviven en armonía con el paisaje andino:
- Música y Sonido: armonización con música de alta frecuencia a cargo de Martino Raich, sets de DJ Flama y la presencia de Leo Gasco.
- Artes Escénicas y Visuales: poesía, danzas, artes plásticas y la participación especial de Josafa Bahía, maestro de Capoeira (Brasil), y Pedro el Ermitaño.
- Talleres de Bienestar: espacios dedicados al equilibrio físico y mental.
- La Ceremonia Central: el punto culminante será la quema de «Pedidos por la Paz Mundial», un acto simbólico donde todos los presentes podrán aportar sus intenciones y deseos de paz.
Artistas de todo el mundo
El escenario recibirá a talentos de Rosario, Córdoba y Buenos Aires, así como a invitados internacionales provenientes de Chile, Brasil y Europa, todos unidos por el hilo conductor del arte inspirado en la paz.