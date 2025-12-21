Arte y espiritualidad en la montaña: llega el 4º Festival Internacional Uspallata "Pedido por la Paz Mundial"

La intención de la organización es clara: "Generar un acercamiento de los diversos estratos sociales con un fin altruista, homogeneizar la cultura y llevarla al alcance de todos", indicaron desde el equipo organizador.

Programación y actividades

El festival ofrecerá un abanico de disciplinas que conviven en armonía con el paisaje andino:

Música y Sonido: armonización con música de alta frecuencia a cargo de Martino Raich, sets de DJ Flama y la presencia de Leo Gasco.

Artes Escénicas y Visuales: poesía, danzas, artes plásticas y la participación especial de Josafa Bahía, maestro de Capoeira (Brasil), y Pedro el Ermitaño.

Talleres de Bienestar: espacios dedicados al equilibrio físico y mental.

La Ceremonia Central: el punto culminante será la quema de «Pedidos por la Paz Mundial», un acto simbólico donde todos los presentes podrán aportar sus intenciones y deseos de paz.

Artistas de todo el mundo

El escenario recibirá a talentos de Rosario, Córdoba y Buenos Aires, así como a invitados internacionales provenientes de Chile, Brasil y Europa, todos unidos por el hilo conductor del arte inspirado en la paz.