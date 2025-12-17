La mística ricotera llega a Mendoza con Rey Garufa y sus Timadores

Embed - FUEGOS DE OCTUBRE REY GARUFA Y SUS TIMADORES EN VIVO

Formada por Santiago Núñez (voz), Octavio Ballesteros (guitarra y coros), Jorge Suárez (guitarra y coros), Diego Giménez (bajo), Ignacio Rivero (batería) y Esteban Romay (saxo), el grupo busca llevar en cada presentación la mística ricotera y su música a toda la Argentina y países vecinos.

En su trayectoria, Rey Garufa participó en festivales como la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón, el Oktober Fest de La Plata, la Fiesta de la Frambuesa en Buenos Aires y el Festival Tandilia, además de compartir escenario con artistas de la talla de Gaspar Benegas, Miguel Ángel Tallarita, Juan Carlos Baglietto y Lula Bertoldi.

El cantante Santiago Núñez, responsable de emular la voz del Indio Solari, destaca el espíritu del proyecto: “El tributo lo hacemos desde un cariño supremo y el mayor respeto que merecen Los Redondos”.

La banda mantiene como premisa transmitir la mística ricotera y acercar la música de Los Redondos a públicos de diferentes generaciones, en ciudades y provincias donde nunca llegaron a tocar en vivo.

El show en Mendoza será una oportunidad para los seguidores de la legendaria banda de vivir nuevamente su energía en un espectáculo de gran convocatoria.