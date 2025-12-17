El domingo 21 de diciembre Rey Garufa y sus Timadores, la banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota desatará la fiesta ricotera en el Arena Maipú Stadium. Será a partir de las 21 y las entradas se pueden conseguir en Ticketek y boletería del estadio.
La mística ricotera llega a Mendoza con Rey Garufa y sus Timadores
La banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota aterriza en la provincia para presentar un show "redondo"
La banda Rey Garufa y sus Timadores, es reconocida como uno de los tributos que mejor recrea la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la mítica agrupación que lideró Carlos "Indio" Solari y Skay Beilinson. La presentación de este domingo será la primera de "Garufa" en el Arena Maipú.
Rey Garufa: el corazón ricotero en vivo
El proyecto nació en Tandil, provincia de Buenos Aires, en 2008, con el objetivo de recrear fielmente la música de "Los Redondos". A lo largo de más de 15 años, la agrupación se consolidó como uno de los tributos más destacados del país, llevando su propuesta a escenarios de Argentina y países vecinos. En 2024 fueron parte del Redondos Day organizado por OLGA, hecho que los posicionó dentro del circuito nacional de tributos.
Formada por Santiago Núñez (voz), Octavio Ballesteros (guitarra y coros), Jorge Suárez (guitarra y coros), Diego Giménez (bajo), Ignacio Rivero (batería) y Esteban Romay (saxo), el grupo busca llevar en cada presentación la mística ricotera y su música a toda la Argentina y países vecinos.
En su trayectoria, Rey Garufa participó en festivales como la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón, el Oktober Fest de La Plata, la Fiesta de la Frambuesa en Buenos Aires y el Festival Tandilia, además de compartir escenario con artistas de la talla de Gaspar Benegas, Miguel Ángel Tallarita, Juan Carlos Baglietto y Lula Bertoldi.
El cantante Santiago Núñez, responsable de emular la voz del Indio Solari, destaca el espíritu del proyecto: “El tributo lo hacemos desde un cariño supremo y el mayor respeto que merecen Los Redondos”.
La banda mantiene como premisa transmitir la mística ricotera y acercar la música de Los Redondos a públicos de diferentes generaciones, en ciudades y provincias donde nunca llegaron a tocar en vivo.
El show en Mendoza será una oportunidad para los seguidores de la legendaria banda de vivir nuevamente su energía en un espectáculo de gran convocatoria.