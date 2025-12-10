El sábado 13 de diciembre a las 22 el legendario músico Miguel Cantilo presentará su nuevo disco "Amigo" en Mendoza. Será a partir de las 22 en Willys Bar (Mitre 1374, Chacras de Coria). Las entradas tienen un valor de $25.000 y se venderán en la puerta del lugar.
Miguel Cantilo en Mendoza presenta su nuevo álbum "Amigo"
El músico y compositor mostrará en vivo su disco número 36 en Chacras de Coria
"Amigo" es el disco número treinta y seis en la exquisita y extensa carrera del músico y compositor Miguel Cantilo. Las 14 canciones que componen este nuevo álbum revelan los valores humanos; pero no retrata la interacción entre personas, sino que busca la reflexión y el encuentro con nuestro “amigo interno” según explica Miguel y sostiene: “No se trata de cultos, rituales o dogmas; es simplemente un canto, utilizando la contundencia del rock tanto para pedir ayuda como para denunciar la causa del gran huracán creciente en el que estamos inmersos".
Luego añade: "He tenido la inmensa felicidad de poder elaborar este trabajo íntegramente con mis dos hijos gemelos Sufián y Anael, encargados de la producción, los arreglos y la interpretación de sus instrumentos.”
Además de la presentación de "Amigos" no faltarán los éxitos más recordados de Miguel Cantilo.
Acerca de Miguel Cantilo
Músico, cantante, autor y compositor; piedra fundacional del rock nacional. En 1969 conforma junto a Jorge Durietz el dúo Pedro y Pablo y graban su primer LP "Yo vivo en esta ciudad". Posteriormente graban “La marcha de la bronca”, simple que se convirtió en un himno de una generación y uno de los clásicos fundamentales del rock argentino.
En 1975 graba junto a Jorge Durietz el disco “Apóstoles”, que recién sería editado en 1981. Luego de este trabajo, se ve obligado a exiliarse del país por cinco años.
Miguel es también autor literario, editando hasta la fecha seis obras. Su actividad como músico solista recopila casi veinte trabajos discográficos desde 1983 hasta la fecha. Junto a Jorge Durietz, continúa colaborando, compartiendo escenarios y discos, el último de ellos “Unidos por el cantar” (2017).