Miguel Cantilo en Mendoza presenta su nuevo álbum "Amigo"

Además de la presentación de "Amigos" no faltarán los éxitos más recordados de Miguel Cantilo.

Acerca de Miguel Cantilo

Músico, cantante, autor y compositor; piedra fundacional del rock nacional. En 1969 conforma junto a Jorge Durietz el dúo Pedro y Pablo y graban su primer LP "Yo vivo en esta ciudad". Posteriormente graban “La marcha de la bronca”, simple que se convirtió en un himno de una generación y uno de los clásicos fundamentales del rock argentino.

En 1975 graba junto a Jorge Durietz el disco “Apóstoles”, que recién sería editado en 1981. Luego de este trabajo, se ve obligado a exiliarse del país por cinco años.

Miguel es también autor literario, editando hasta la fecha seis obras. Su actividad como músico solista recopila casi veinte trabajos discográficos desde 1983 hasta la fecha. Junto a Jorge Durietz, continúa colaborando, compartiendo escenarios y discos, el último de ellos “Unidos por el cantar” (2017).