La banda de rock nacional Don Osvaldo se prepara para el gran cierre de su exitoso 2025 con un concierto en Mendoza. La cita es el sábado 6 de diciembre en el Arena Maipú Stadium (Lateral Sur Emilio Civit 791, esquina Maza). La apertura de puertas está pautada para las 18, con el inicio del show a las 20. Las entradas ya se encuentran disponibles para su adquisición a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del estadio (solo pago en efectivo).
Don Osvaldo cierra el 2025 con un show único en Mendoza
La banda de Patricio Fontanet culmina su intensa gira nacional e internacional en el Arena Maipú para un esperado concierto con el repertorio de “Zona Liberada”
Don Osvaldo: un año de estadios agotados y giras internacionales
La banda de Fontanet culmina una intensa agenda que incluyó exitosos pasos por el país y el extranjero. Recientemente, Don Osvaldo finalizó una seguidilla de cuatro presentaciones en el Club Atlético All Boys de la Ciudad de Buenos Aires, congregando a 20.000 espectadores por show. Además, este año marcaron su primera presentación en Ushuaia, ante 3.200 personas, y cumplieron con sus compromisos internacionales en Uruguay y España.
El show en el Arena Maipú se enmarca en la última parte de su gira, en la que Don Osvaldo presentó su nuevo material en formato DVD, titulado Zona Liberada, que recopila grandes momentos de su carrera en diferentes escenarios argentinos.
El grupo, integrado por Álvaro Puentes (Guitarras), Christian Torrejón (Bajo), Gabriel Geréz (Teclados), Juan Falcone (Percusión), Leopoldo Janin (Saxos) y Luis Lamas (Batería), es la continuación del proyecto artístico de Patricio Santos Fontanet, quien fuera líder de Callejeros hasta 2010. Desde su consolidación como Don Osvaldo en 2014, han editado tres discos de estudio: Casi Justicia Social (2015), Casi Justicia Social II (2019) y Flor de Ceibo (2022).