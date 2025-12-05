Don Osvaldo cierra el 2025 con un show único en Mendoza

Don Osvaldo: un año de estadios agotados y giras internacionales

La banda de Fontanet culmina una intensa agenda que incluyó exitosos pasos por el país y el extranjero. Recientemente, Don Osvaldo finalizó una seguidilla de cuatro presentaciones en el Club Atlético All Boys de la Ciudad de Buenos Aires, congregando a 20.000 espectadores por show. Además, este año marcaron su primera presentación en Ushuaia, ante 3.200 personas, y cumplieron con sus compromisos internacionales en Uruguay y España.

El show en el Arena Maipú se enmarca en la última parte de su gira, en la que Don Osvaldo presentó su nuevo material en formato DVD, titulado Zona Liberada, que recopila grandes momentos de su carrera en diferentes escenarios argentinos.