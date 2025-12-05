Al son de "Jingle Bells" muy mal tocado, llega "El especial de Superman en Navidad"

Especial de Navidad Rodrigo Casavalle Superman y Gerardo Muñeco. Dos potencias se potencian.

Navidad: el show anual del perdón momentáneo

La Navidad: una coreografía descoordinada de tíos con copas de sidra, un vals entre el amor y la indigesta ensalada rusa, una guerra fría por quién se sienta al lado del ventilador, una paz mundial firmada con vitel toné y arrepentimiento. Es el festival internacional del villancico mal entonado, la gala anual de los reencuentros incómodos, el show del perdón momentáneo patrocinado por el tibio champán. Es la época en que los adultos fingen creer y los niños fingen no saber, mientras todos sonríen como si la cuenta de enero no existiera.

En resumen, la Navidad es un milagro: un instante donde el caos huele a pino plástico, suena a “Noche de Paz” en Do menor y se siente, por un rato, como si todo fuera un poco más luminoso.

Y Superman lo sabe. Superman ama la Navidad.

Un superhéroe que puede volar -tal como nos mostró en la primera pieza humorística Monólogos Heroicos-, pero que jamás ha podido escapar de las anécdotas más absurdas de la humanidad, también nos lo muestra en su primera pieza humorística.

A Superman, la Navidad le trajo siempre distintas percepciones y debates, que ahora compartirá con nuestro querido público, dando vida a un espectáculo lleno de sorpresas y alegrías. Él mismo relatará, en primera persona, maravillosas navidades… o no tanto, que ha vivido a lo largo de los años. Entre anécdotas de sus superamigos, videos de invitados, regalos baratos, guirnaldas dudosas y un polémico Ananá Fizz, Superman desplegará sobre el escenario todo un universo navideño, donde lo extraordinario y lo absurdo se encuentran en perfecta armonía.

¿Vendrá el mismísimo Papá Noel? ¿Habrá músicos internacionales invitados? ¿Habrá un despliegue coreográfico de más de 3000 bailarines uniformados? Ya lo veremos. Desde ya probablemente las dos últimas no. Pero sí muchas sorpresas que descubrirán el 6 de diciembre en el Teatro Selectro.

Gerardo Muñeco, conductor indiscutido y hombre de mil micrófonos, será el encargado de presentar "El Especial de Súperman".

Rodrigo Casavalle en su rol de Gerardo Muñeco Gerardo Muñeco, conductor (también de Uber en caso de ser necesario).

Pero, fiel a su estilo inconfundible, no podrá evitar aprovechar la ocasión para algo más: convertir el escenario en su propio tribunal del alma. Entre luces, aplausos y papeles judiciales aún tibios, el gran Gerardo se dispondrá a limpiar su nombre, reivindicar su figura y explicar -con lágrimas de glicerina y ritmo de varieté- esos pequeños “malos entendidos” que, según él, los medios exageraron y la justicia no comprendió del todo. Será su noche redentora, su alegato artístico, su absolución con orquesta.

Sobre Rodrigo Casavalle

Rodrigo Casavalle, necochense, se dedica a la actuación desde hace 20 años y considera la comedia como una parte fundamental de la vida. Su carrera le permitió formarse profesionalmente en teatro, cine, publicidad y televisión, no sólo como actor, sino también como guionista y director.

Es principalmente reconocido por su éxito sostenido con "Monólogos Heroicos", un unipersonal de humor en el que interpreta a los superhéroes más conocidos desde una perspectiva ficcional y humorística que mezcla teatro y stand up. Esta pieza lleva más de 10 años en cartel y ha recorrido distintas ciudades de Argentina -como Bariloche, Necochea, Mar del Plata, La Pampa, San Juan, Mendoza, Paraná, Salta, Jujuy, Ushuaia, Buenos Aires y La Plata-, así como países como Chile, España y Uruguay. En 2025, Casavalle recibió el premio “Carlos” al Mejor Unipersonal por esta obra, realizada en Villa Carlos Paz (Córdoba).

Rodrigo Casavalle Rodrigo Casavalle, autor, intérprete y director del "Especial de Superman".

Además, ha participado como actor en reconocidas producciones televisivas y cinematográficas, incluyendo la serie División Palermo (temporada 2) actualmente en la plataforma Netflix.

Su trayectoria teatral también incluye obras como El show del mago Roque (2020), Y como si esto fuera poco (2016–2020), Pequeños círculos (2017–2018), entre muchas otras.

En cine ha trabajado en largometrajes como Los ojos llorosos, y en publicidad ha protagonizado campañas para grandes marcas como YPF, Supercanal o Neuquén Turismo.