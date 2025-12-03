La banda de rock mendocina Psicópata en el Sol presentará oficialmente su primer álbum conceptual, “Las penas de un inmortal desconocido”. Será el viernes 5 de diciembre a las 21 en la Sala 2 de la Nave Cultural (Av. España 2110, Mendoza Capital), una velada que promete ir más allá de un simple concierto. Las entradas están a la ventan en EntradaWeb y en taquilla el día del show.
Psicópata en el Sol presenta su álbum en la Nave Cultural: "Las penas de un inmortal desconocido"
La banda mendocina promete una noche inmersiva de rock progresivo, grunge y existencialismo, con invitados especiales y arte escénico
Viaje sonoro y filosófico
Desde su formación en 2022, Psicópata en el Sol ha cultivado un sonido distintivo que fusiona la potencia del Hard Rock de los '70 (con claras influencias de Led Zeppelin y Black Sabbath) con la experimentación del Rock Progresivo y la elegancia del Synth Pop de los '80. En su música convergen el grunge, el funk y el folk, creando una atmósfera intensa y experimental.
Su primer trabajo, "Las Penas de un Inmortal Desconocido", es una obra conceptual de ocho canciones que narra el periplo del "Inmortal", un protagonista que deambula entre la vida terrenal y su anhelo por el origen metafísico. El álbum aborda temáticas profundas y universales:
- El Dualismo (cuerpo mortal y alma inmortal).
- Filosofía Platónica y Teología Cristiana.
- Cuestionamientos existenciales y el Nihilismo del siglo XIX.
El disco, que fue grabado en Jimbo Estudios por Pedro Vanin, fue publicado en plataformas digitales en octubre de 2025 y ya se ha posicionado como una de las propuestas más ambiciosas de la escena mendocina.
Un espectáculo de 180 Minutos
La banda, integrada por Facundo Moralejo Lavezzari (guitarra y voz), Bruno Martínez (batería), Matías López (bajo) y Agustín Sández (teclados y voz principal), asegura una puesta en escena completa y cautivadora.
El show no solo repasará el nuevo material, sino también sus sencillos previos como “Psicópata en el Sol”, “Irme Lejos” y “Desastre”.
Con una duración de 180 minutos, la presentación contará con músicos Invitados, arte escénico y escenografía trabajada.