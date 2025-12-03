Psicópata en el Sol presenta su álbum en la Nave Cultural: "Las penas de un inmortal desconocido"

Viaje sonoro y filosófico

Desde su formación en 2022, Psicópata en el Sol ha cultivado un sonido distintivo que fusiona la potencia del Hard Rock de los '70 (con claras influencias de Led Zeppelin y Black Sabbath) con la experimentación del Rock Progresivo y la elegancia del Synth Pop de los '80. En su música convergen el grunge, el funk y el folk, creando una atmósfera intensa y experimental.

Su primer trabajo, "Las Penas de un Inmortal Desconocido", es una obra conceptual de ocho canciones que narra el periplo del "Inmortal", un protagonista que deambula entre la vida terrenal y su anhelo por el origen metafísico. El álbum aborda temáticas profundas y universales: