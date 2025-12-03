Sunsetstrip Mendoza 2025 con Hernán Cattaneo: tres días del show más importante de la región

El sábado 6, la leyenda del house aterriza en las cabinas. Productor, remixer y Dj con más de tres décadas de carrera, Danny Tenaglia es considerado uno de los nombres fundamentales de la música electrónica moderna. Sus sets en clubes y festivales de Nueva York, Ibiza y Miami marcaron una época. Compartirá jornada con los argentinos Marcelo Vasami y Marienne.

El domingo 7, el dúo vienés HVOB llega con su formato live. Es uno de los proyectos europeos con mayor reconocimiento global de los últimos años. También integran el line up de la fecha: el dúo de Djs y productores Paax, exponentes del sonido orgánico contemporáneo, y Meinz, una de las figuras ascendentes de la región.

El lunes 8 contará con un extended set del anfitrión Hernán Cattaneo, referente absoluto de la electrónica progresiva y embajador global de la música argentina. Acompañado por Martín García, histórico colaborador del Dj, y el mendocino B.I.R.DD.

Como en todas las ediciones, el evento vuelve a reforzar su compromiso para que la experiencia sea de excelencia: las 3 jornadas estarán acompañadas por un fuerte equipo de seguridad y asistencia: Vuelo Controlado como iniciativa de salud y prevención de riesgos, Cruz Roja, puestos de hidratación disponibles durante toda la jornada, patio de comidas y contenidos, espacios de relax y un enfoque de sustentabilidad para minimizar el impacto ambiental. Un marco pensado para disfrutar al máximo y cuidar el entorno al mismo tiempo.

Además, la producción recomendó usar el transporte oficial, clave para descongestionar la zona, reducir el impacto ambiental y garantizar un regreso seguro.