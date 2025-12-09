Encontraron sin vida a una agente penitenciaria y su familia cuestiona la hipótesis del suicidio

Según informó El Tribuno, el cuerpo fue hallado alrededor de las 9.30, colgado de un árbol, con los pies tocando el suelo, según declaró el hombre que dio aviso a la Policía.

Al lado, se encontraba su vehículo, un VW Gol, con la puerta del acompañante abierta y la música encendida. La justicia mantuvo el cuerpo bajo resguardo y hasta anoche aún no había sido entregado a la familia.

La joven había estado horas antes en una vivienda de barrio Limache, donde se realizaba una reunión en la que, según trascendidos, habría consumo de alcohol y otras sustancias.

Allí se encontraban su pareja (mujer) y el hermano de esta, cuyas declaraciones presentan diferencias significativas respecto a lo ocurrido. Uno de los presentes aseguró que la víctima no había bebido, mientras que su pareja declaró que sí estaba alcoholizada.

La pareja denunció su desaparición al 911, pero familiares remarcaron que la joven supuestamente se retiró de la casa sin documentos, dinero, celular ni licencia de conducir, algo que consideran incompatible con su rutina laboral, ya que debía ingresar a trabajar a las 7.

penitenciaria ¿Suicidio? Una joven agente penitenciaria de Salta se habría quitado la vida pero su entorno duda de la hipótesis del suicidio.

El entorno de la víctima insiste en que no tenía problemas personales ni económicos, que atravesaba un buen momento y que mantenía proyectos claros junto a su hijo de 13 años.

Para ellos, la versión de un suicidio “no encaja”. También señalaron que en el celular -que no estaba con ella al momento del hallazgo- habría mensajes enviados a las 5 de la mañana, en los que la joven avisaba que se iba a dormir.

Una cámara de seguridad revisada por familiares habría mostrado que el auto ingresó al barrio a las 7.55, y que luego se observó a personas saliendo a pie del lugar, lo que aumenta las dudas de su entorno sobre lo sucedido en la casa de Limache.

Aunque la investigación sigue abierta y la justicia no descarta ninguna hipótesis, las inconsistencias temporales, la ausencia de pertenencias y las condiciones en las que fue hallado el cuerpo alimentan los interrogantes de la familia, que reclama que se profundice la pesquisa y que se esclarezcan los hechos.

Fuente: eltribuno.com