Cómo sacarle los arañazos a los cristales de los lentes: con un truco casero

lente sucio Cuanto más cuides tus lentes, más tiempo te duraran en buen estado.

Del mismo modo, nunca hay que dejar los lentes sin funda sobre el escritorio entre miles de objetos. Además, los lentes no se tienen que apoyar sobre los cristales boca abajo.

Expertos también recomiendan chequear el ajuste y estado de los lentes y llevarlos bien ajustados para que los cristales no se caigan o muevan. Hoy te comparto un truco casero y algunas alternativas para eliminar los rayones de los lentes usando unos cuantos ingredientes.

Con un truco casero: cómo recuperar unos lentes con rayones

Antes de realizar cualquier truco casero para limpiar los lentes, es importante detectar el nivel de daño. Si los lentes tienen muchos rayones profundos, lo mejor es acudir a una óptica.

limpiar lentes Utiliza siempre paños suaves y blandos para limpiar los lentes.

Uno de los ingredientes más comunes de casa y el protagonista de múltiples trucos caseros, es el bicarbonato de sodio. Con una pasta bien espesa de bicarbonato de sodio puedes frotar suavemente los lentes con movimientos circulares y limpiar las marcas.

más comunes de casa y el protagonista de múltiples trucos caseros, es el bicarbonato de sodio. Con una pasta bien espesa de bicarbonato de sodio puedes frotar suavemente los con movimientos circulares y limpiar las marcas. Otra opción de truco casero consiste en utilizar un poco de protector solar y un paño suave para pulir los lentes . Este truco casero no se recomienda en lentes de cristal.

consiste en utilizar un poco de protector solar y un paño suave para pulir los . Este no se recomienda en de cristal. Otro ingrediente cotidiano y común en la casa es la pasta dental. Con un poco de pasta dental y un paño o bolita de algodón, pueden eliminar los rayones de los lentes .

cotidiano y común en la casa es la pasta dental. Con un poco de pasta dental y un paño o bolita de algodón, pueden eliminar los rayones de los . Finalmente, puedes realizar un sencillo truco casero con detergente de platos para eliminar la mugre y loa arañazos en los lentes. Coloca unas gotas de jabón de platos en los lentes y realiza movimientos circulares con un paño. Enjuaga con un poco de agua y seca con un papel descartable suave.

¿Con qué ingredientes nunca hay que limpiar los lentes?

lentes Si los rayones son muy profundos, lleva los lentes a una óptica y no intentes ningún truco casero.

Existen algunos ingredientes abrasivos que pueden dañar tus lentes permanentemente. Evita quitaesmaltes, acetona o alcohol para limpiar los lentes.

Nunca limpies tus lentes en seco, menos con trapos rasposos. También es importante evitar el sol y las altas temperaturas. No expongas tus lentes al calor y nunca los frotes con la ropa.