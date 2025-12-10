Cómo sacarle los arañazos a los cristales de los lentes: con un truco casero

Para mantener los lentes móviles siempre limpios y sin marcas, solo hace falta un truco casero. Un truco es un procedimiento o técnica natural de casa que suele realizarse con pocos ingredientes y en poco tiempo. Existen técnicas de limpieza y arreglo para casi todo problema en el hogar.
Los lentes se suelen rayar o marcar cuando los dejamos tirados por ahí sin la funda o el estuche. La idea es cuidar y mantener los lentes protegidos para no tener que comprar unos nuevos cada vez que se arruinan.
Antes de limpiar los rayones y arañazos en los lentes, la ida es evitar que aparezcan. Nunca deberías usar paños con mucha pelusa para limpiar los cristales ni pañuelos rasposos.
Del mismo modo, nunca hay que dejar los lentes sin funda sobre el escritorio entre miles de objetos. Además, los lentes no se tienen que apoyar sobre los cristales boca abajo.
Expertos también recomiendan chequear el ajuste y estado de los lentes y llevarlos bien ajustados para que los cristales no se caigan o muevan. Hoy te comparto un truco casero y algunas alternativas para eliminar los rayones de los lentes usando unos cuantos ingredientes.
Con un truco casero: cómo recuperar unos lentes con rayones
Antes de realizar cualquier truco casero para limpiar los lentes, es importante detectar el nivel de daño. Si los lentes tienen muchos rayones profundos, lo mejor es acudir a una óptica.
- Uno de los ingredientes más comunes de casa y el protagonista de múltiples trucos caseros, es el bicarbonato de sodio. Con una pasta bien espesa de bicarbonato de sodio puedes frotar suavemente los lentes con movimientos circulares y limpiar las marcas.
- Otra opción de truco casero consiste en utilizar un poco de protector solar y un paño suave para pulir los lentes. Este truco casero no se recomienda en lentes de cristal.
- Otro ingrediente cotidiano y común en la casa es la pasta dental. Con un poco de pasta dental y un paño o bolita de algodón, pueden eliminar los rayones de los lentes.
- Finalmente, puedes realizar un sencillo truco casero con detergente de platos para eliminar la mugre y loa arañazos en los lentes. Coloca unas gotas de jabón de platos en los lentes y realiza movimientos circulares con un paño. Enjuaga con un poco de agua y seca con un papel descartable suave.
¿Con qué ingredientes nunca hay que limpiar los lentes?
Existen algunos ingredientes abrasivos que pueden dañar tus lentes permanentemente. Evita quitaesmaltes, acetona o alcohol para limpiar los lentes.
Nunca limpies tus lentes en seco, menos con trapos rasposos. También es importante evitar el sol y las altas temperaturas. No expongas tus lentes al calor y nunca los frotes con la ropa.