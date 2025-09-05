Inicio Sociedad Lentes
Cómo arreglar las patillas de los lentes y que no queden torcidos

Unos simples clips para papel pueden ayudarte a reparar las patillas de los lentes o anteojos que están rotos

Paula Alonso
Paula Alonso
Aprendé a reparar las patillas de los lentes con este truco express

Quienes usan lentes o anteojos saben que se trata de objetos muy delicados, los cuales deben manipularse con cuidado para evitar no solo rayones en los cristales, sino también roturas en las patillas o en el puente.

A continuación te enseñaremos un truco fácil y sencillo de realizar para poder arreglar las patillas de los lentes y que los mismos no se rompan o queden torcidos.

¿Cómo arreglar las patillas de los lentes?

El usuario de TikTok Widdok Optics asegura que para poder arreglar una patillas torcidas vas a necesitar:

  • Clips para papel
  • Tornillos para lentes
  • Destornillador
  • Pinzas
Lentes rotos
El primer paso es retirar las patillas de que están flojas y limpiarlas con alcohol y un paño húmedo. Utilizando la pinza, estira la punta de los clips de papel para que la punta quede similar a un alambre y pueda pasar por el agujero donde van los tornillos.

Deja el otro extremo del clip de papel con su forma ovalada, ya que de esta manera podrás manipularlo mejor. A continuación, sujeta las patillas con el resto del armazón usando los clips de papel y coloca los tornillos.

Los clips de papel servirán para que el ajuste de los tornillos sea más preciso y para que las patillas no se muevan tanto. Los anteojos se ajustan con el tornillo y luego se retiran los clips. Y listo, ya podrás volver a usarlos.

En el caso de que quieran que las patitas de sus anteojos queden a la misma altura y no chuecas, puedes utilizar un secador de pelo para darle calor a la zona que va en las orejas, es decir la parte final de las patitas y luego amoldarlo con cuidado para que tome la forma que quieran darle o se levante hasta la misma altura que tiene la otra patilla.

No te aconsejamos darle forma a las patillas o al armazón haciendo fuerza, ya que si aplicas mucha fuera puedes partir los lentes.

