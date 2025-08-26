5 básicos del maquillaje si usas lentes o anteojos para no manchar los cristales

2. Siempre hay que usar corrector o un primer para ojos. De esta manera la mirada se verá más iluminada, prolija y perfecta. Los anteojos o lentes lucen muy mal cuando debajo de ellos tenemos ojeras oscuras y grandes.

3. Evita el maquillaje uniforme o unicolor. Lo mejor es destacar los ojos con mínimo dos tonos. Lo mejor es aplicar una sombra base, y luego darle profundidad con otro color más oscuro. No te olvides de marcas un punto de luz en el lagrimal.

4. El delineado debe ir pegado a las pestañas, en forma recta y con un trazado fino. Te aconsejamos primero marcar el delineado con sombra negra, y luego remarcar con un delineador lápiz, en gel o el que sea de tu preferencia.

5. Armoniza el maquillaje con un color intenso en los labios.

Lentes

Por otro lado te aconsejamos que, al momento de maquillar tus pestañas, primero uses un arqueador para que las mismas no queden rectas y en contacto con los cristales del anteojo.

A continuación, aplica todas las capas de máscara para pestañas que te gusten, y espera a que las mismas se sequen antes de volver a ponerte los anteojos.

En caso de que no quieras maquillarte los ojos, te aconsejamos hacer hincapié en la piel y en los labios. En cuanto a la piel, la misma debe estar bien hidratada y con base, corrector de ojeras, rubos y contorno para afinar las facciones.

Embed - MAQUILLAJE PARA CHICAS QUE USAN LENTES | MICH

Los labios deben ir con un color llamativo, ya que de esta manera podrás desviar la atención de los ojos hacia la boca.