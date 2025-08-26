Mezcla tomate con azúcar y descubre qué beneficios le puedes brindar a tu piel

¿Cómo crear un exfoliante con tomate y azúcar?

Todo lo que tienes que hacer es cortar rodajas de tomate de 1cm de espesor, las cuales tendrás que untar en azúcar blanca. Una vez que toda la superficie del tomate esté impregnada con el azúcar, podrás frotarlo con cuidado por tu rostro.

Rodajes tomate El tomate le aporta múltiples beneficios a la piel por sus antioxidantes.

Una vez que hayas frotado las rodajas de tomate con azúcar por el rostro, deja actuar las mismas sobre la piel por unos 10 minutos.

Una vez que hayan pasado los 10 minutos, tendrás que lavar tu piel con abundante agua fría, y finalizar con una buena crema hidratante.

Azúcar El azúcar es un excelente exfoliante natural.

¿Cuáles son los beneficios del tomate y el azúcar en la piel?

El tomate le aporta múltiples beneficios a la piel por sus antioxidantes (licopeno, vitaminas C y A), los cuales sirven para iluminar, unificar el tono, reducir manchas, estimular la producción de colágeno y proteger contra el daño solar.

Además, la acidez presente en el tomate ayuda a controlar el acné al equilibrar el pH y reducir el sebo, mientras que los AHAs promueven la renovación celular y la hidratación.

El tomate también cuenta con carbohidratos y α-hidroxiácidos (AHAs), los cuales contribuyen a retener la humedad, mantener la piel hidratada y promover la renovación de las células de la piel, dejándola más suave.

Por otro lado, podemos mencionar que el azúcar es un gran exfoliante natural, el cual puede remover la piel muerta y diversas imperfecciones presentes en la piel.