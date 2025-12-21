Música para Volar llega a Mendoza con su gira de verano y ya están a la venta las entradas

La propuesta para esta temporada se centra en un repertorio que busca resignificar piezas fundamentales del rock nacional. Con arreglos diseñados específicamente para una formación que incluye cuerdas y vientos, el conjunto abordará composiciones de Soda Stereo, Charly García, Fito Páez y la etapa solista de Gustavo Cerati. La intención, según explican desde la organización, es ofrecer versiones contemporáneas que respeten la esencia melódica original pero sumen la profundidad de los formatos de cámara.

Embed - Hablando a tu corazón/Símbolo de paz (Charly García) VERSIONES ÚNICAS por Música para Volar

El ensamble, que cuenta con más de 12 años de trayectoria recorriendo escenarios de Latinoamérica, está compuesto por José Matteucci (batería y voz), Alexis Thompson (guitarra), Julieta Sciasci (bajo y voz) y Bruno Moreno (piano). Este último es, además, el autor de las orquestaciones que caracterizan la identidad sonora del proyecto.