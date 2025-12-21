El grupo Música para Volar confirmó su regreso a Mendoza en el marco de su Gira de Verano 2026. El encuentro tendrá lugar el próximo 21 de febrero a las 21 en Casa Agostino (Carril Barrancas 10590, Maipú). Las entradas para esta función ya se pueden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma EntradaWeb.
Música para Volar llega a Mendoza con su gira de verano y ya están a la venta las entradas
El prestigioso ensamble presentará un espectáculo con arreglos originales de cuerdas y vientos para recorrer la obra de Soda Stereo, Charly García y Fito Páez bajo las estrellas de un lugar soñado
La propuesta para esta temporada se centra en un repertorio que busca resignificar piezas fundamentales del rock nacional. Con arreglos diseñados específicamente para una formación que incluye cuerdas y vientos, el conjunto abordará composiciones de Soda Stereo, Charly García, Fito Páez y la etapa solista de Gustavo Cerati. La intención, según explican desde la organización, es ofrecer versiones contemporáneas que respeten la esencia melódica original pero sumen la profundidad de los formatos de cámara.
El ensamble, que cuenta con más de 12 años de trayectoria recorriendo escenarios de Latinoamérica, está compuesto por José Matteucci (batería y voz), Alexis Thompson (guitarra), Julieta Sciasci (bajo y voz) y Bruno Moreno (piano). Este último es, además, el autor de las orquestaciones que caracterizan la identidad sonora del proyecto.
En esta ocasión, la instrumentación combinará la sensibilidad del violín y el violonchelo con la potencia de los metales (trombón, trompeta y saxo), integrándose a la base eléctrica de la banda. Esta mixtura ha permitido que, a lo largo de su historia, el proyecto haya colaborado con más de mil instrumentistas en países como Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay.
El show en Maipú promete ser una experiencia inmersiva, donde la puesta en escena y el entorno de la bodega se conjugan para brindar un marco distinto a canciones que ya forman parte del patrimonio emocional de varias generaciones.