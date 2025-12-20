El próximo objetivo de Juan Cruz Yacopini era el Rally Dakar que arranca el 3 de enero

La semana en Mendoza cerró con una fuerte noticia que tiene que ver conJuan Cruz Yacopini. El piloto provincial sufrió un accidente en El Carrizal y tuvo que ser hospitalizado de urgencia tras un golpe en su cabeza que derivó en un severo traumatismo. De inmediato, se multiplicaron los mensajes en las redes sociales para su pronta recuperación.
Juan Cruz Yacopini se encontraba con sus amigos en el camping El Biguá, disfrutando de unos días de relax luego de una extenuante temporada que lo coronó campeón del mundo en Rally de Baja, a la espera del inicio de una nueva edición del Dakar (arranca el 3 de enero).
El joven de 26 años se tiró al espejo de agua en una zona con poca profundidad y se lesionó la cabeza. Luego sufrió un paro cardiorrespiratorio, situación que obligó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar para poder estabilizarlo antes de su traslado.
Inicialmente, Juan CruzYacopini fue internado en estado delicado en el hospital Perrupato, en San Martín, después de sufrir un paro cardiorrespiratorio pero luego fue trasladado a la Clínica de Cuyo por lo crítico de su cuadro: un politraumatismo grave con shock medular.
Luego de pasar la noche internado, el panorama sigue siendo crítico y reservado. Fue estabilizado y ahora hay que aguardar por la respuesta de la zona medular, la cual se encuentra inflamada. Sin parte oficial y con el lógico hermetismo de su entorno, las próximas horas serán cruciales a la espera de una posible y deseada evolución.
El objetivo de Juan Cruz Yacopini antes del accidente
El piloto mendocino tuvo, en lo deportivo, un año muy importante con la coronación mundial en Rally de bajas. Su nivel y rendimiento durante la temporada le valieron la llegada al equipo Toyota Gazoo Racing de Sudáfrica para competir en el próximo Dakar con uno de los equipos más importantes.
De paso por su Mendoza, Juan Cruz Yacopini pasaba sus últimos días de descanso antes de iniciar la travesía para ser, nuevamente, parte de una de las competencias del deporte motor más importantes del calendario.