La Fórmula 1 y los cambios reglamentarios de la FIA en busca de una categoría más competitiva

En la permanente búsqueda de hacer siempre atractiva y competitiva, dentro de un contexto de paridad, laFórmula 1 iniciará esta temporada con importantes cambios reglamentarios, que además apuntarán al uso de energías menos contaminantes y que sean más ágiles y pequeños, sin desmedro de la potencia.
Dentro de los cambios más importantes y evidentes a simple vista, la Federación Internacional de Automovilismo -FIA- ha reglamentado medidas más acortadas y livianas para los monopostos de la máxima categoría del automovilismo mundial.
Los cambios reglamentarios de la Fórmula 1 2026
El eje central de la nueva normativa para el automovilismo se basa en el Concepto de Coche Ágil, una visión totalmente nueva para el diseño de monoplazas de F1 que busca revertir la tendencia de monoplazas más grandes y pesados, haciéndolos significativamente más pequeños, ligeros y ágiles.
Los nuevos vehículos deberán ser 30 kilogramos más ligeros, con un peso final de 724 kg para el monoplaza más la masa de los neumáticos. Las dimensiones de los monoplazas de 2026 también se han modificado, con una distancia entre ejes reducida en 200 milímetros (mm), hasta los 3.400 mm. La anchura de la carrocería se ha reducido en 100 mm y el despeje del suelo en 150 mm.
Los monoplazas serán más cortos: de 3,6 metros entre ejes a 3,4 metros
Peso mínimo inferior: de los 798 kg actuales de los monoplazas pasarán a 768 kg
Alerón delantero 100mm más estrecho
Suelo 100mm más estrecho y plano
Desaparición del DRS (Drag Reduction System)
Monoplazas más estrechos: de 2 metros actuales a 1,9
Desaparición del alerón de viga
Reducción del tamaño de los neumáticos: de 305 mm actuales a 280mm
Un difusor menos potente
La vuelta rápida ya no dará puntos
Más rookies en Entrenamientos Libres (FP): hasta ahora estaban obligados a que un piloto joven hiciera una sesión de libres. A partir de 2025 serán 2
3 Tests (de 3 días) de pretemporada a partir de 2026.
Los motores de Fórmula 1 funcionaban hasta el 2025 mayormente con gasolina y sólo un poco de electricidad (80%-20%). En 2026 eso cambia radicalmente: la potencia será 50% del motor tradicional y 50% eléctrica. Seguirán siendo autos de más de 1,000 caballos de fuerza, pero ahora con el doble de energía limpia.
Las superficies del monoplaza también cambian: el alerón delantero se ha estrechado en 100 mm e incorpora un flap activo de dos elementos. El alerón trasero también cambia, con un alerón trasero activo de tres elementos. El alerón en forma de viga (el pequeño plano horizontal debajo del alerón trasero principal tan común en los autos de la era 2022-2025) también se ha eliminado y las placas de los extremos del alerón trasero se han simplificado.
Para facilitar la continuidad entre los coches, se prescribirá la carrocería de las ruedas y se instalarán paneles de control de la estela de las ruedas en la parte delantera de los pontones laterales para facilitar su control. También se eliminarán los pasos de rueda delanteros o las cejas que caracterizaban a los coches de 2022.
Los cambios reducirán la carga aerodinámica hasta en un 30 % y la resistencia aerodinámica en torno al 55 %. Si bien esto implicará que los coches serán más lentos en las curvas, serán más rápidos al salir de ellas. Si bien los tiempos de vuelta serán inicialmente ligeramente inferiores a los actuales, se espera que los equipos recuperen ese tiempo perdido rápidamente a medida que maduren los ciclos de desarrollo.
Fin de la era DRS y llegada de la aerodinámica activa
La eliminación del DRS (Drag Reduction System) es uno de los cambios más significativos en la reglamentación. La FIA buscará un sistema de aerodinámica activa en sustitución.
Este nuevo sistema permite al piloto activarlo cuando quiera en las zonas que esté permitido, y ya no solo dependerá de estar a menos de un segundo del piloto de delante.
Modo X y modo Z
Dentro de este nuevo sistema, como ha explicado la FIA, habrá dos vertientes: el modo Z y el modo X.
El modo Z se podrá utilizar en curvas, mientras que el X queda designado a las rectas. Es uno de los cambios más importantes en la reglamentación. La FIA buscará un sistema de aerodinámica activa en sustitución. Este nuevo sistema permite al piloto activarlo cuando quiera en las zonas que esté permitido, y ya no solo dependerá de estar a menos de un segundo del piloto de delante.
Esta es una primera versión del Reglamento Técnico. Para que entre en vigor, se deberá ratificar antes del 28 de junio. Lo tendrá que hacer el Consejo Mundial de Motor.
El motor cambiará hacia uno con uso de combustible 100% renovable, además de la eliminación del MGU-H.
Esta conversión se llevará a cabo en 2026, y tendrá un gran impacto en la confección de los monoplazas y los aspectos técnicos.