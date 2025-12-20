La Fórmula 1 y los cambios reglamentarios de la FIA en busca de una categoría más competitiva

automovilismo-formula 1-reglamento 2026-01 (1) El reglamento de la Fórmula 1 apela a autos más chicos, más ágiles y con motores menos contaminantes.

Los nuevos vehículos deberán ser 30 kilogramos más ligeros, con un peso final de 724 kg para el monoplaza más la masa de los neumáticos. Las dimensiones de los monoplazas de 2026 también se han modificado, con una distancia entre ejes reducida en 200 milímetros (mm), hasta los 3.400 mm. La anchura de la carrocería se ha reducido en 100 mm y el despeje del suelo en 150 mm.

Los monoplazas serán más cortos: de 3,6 metros entre ejes a 3,4 metros

Peso mínimo inferior: de los 798 kg actuales de los monoplazas pasarán a 768 kg

Alerón delantero 100mm más estrecho

Suelo 100mm más estrecho y plano

Desaparición del DRS (Drag Reduction System)

Monoplazas más estrechos: de 2 metros actuales a 1,9

Desaparición del alerón de viga

Reducción del tamaño de los neumáticos: de 305 mm actuales a 280mm

Un difusor menos potente

La vuelta rápida ya no dará puntos

Más rookies en Entrenamientos Libres (FP): hasta ahora estaban obligados a que un piloto joven hiciera una sesión de libres. A partir de 2025 serán 2

3 Tests (de 3 días) de pretemporada a partir de 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nachez98/status/2002025736966750241&partner=&hide_thread=false ÚLTIMA HORA



BOMBAZO | Ferrari , Honda y Audi están profundamente descontentos con una supuesta trampa de Mercedes y posiblemente también de Red Bull



La relación de compresión de motor pasa de 18:1 en 2025 a 16:1



Al parecer, Mercedes habría encontrado la manera de… pic.twitter.com/66ouC7nX43 — Nachez (@Nachez98) December 19, 2025

Motores híbridos al 50% y 50%

Los motores de Fórmula 1 funcionaban hasta el 2025 mayormente con gasolina y sólo un poco de electricidad (80%-20%). En 2026 eso cambia radicalmente: la potencia será 50% del motor tradicional y 50% eléctrica. Seguirán siendo autos de más de 1,000 caballos de fuerza, pero ahora con el doble de energía limpia.

También será distinto el combustible líquido a usarse. Desde el 2026 todos los equipos de Fórmula 1 correrán con combustible creado a partir del dióxido de carbono extraído de desechos o incluso capturado del aire.

Los alerones y "control de estela"

Las superficies del monoplaza también cambian: el alerón delantero se ha estrechado en 100 mm e incorpora un flap activo de dos elementos. El alerón trasero también cambia, con un alerón trasero activo de tres elementos. El alerón en forma de viga (el pequeño plano horizontal debajo del alerón trasero principal tan común en los autos de la era 2022-2025) también se ha eliminado y las placas de los extremos del alerón trasero se han simplificado.

Para facilitar la continuidad entre los coches, se prescribirá la carrocería de las ruedas y se instalarán paneles de control de la estela de las ruedas en la parte delantera de los pontones laterales para facilitar su control. También se eliminarán los pasos de rueda delanteros o las cejas que caracterizaban a los coches de 2022.

Los cambios reducirán la carga aerodinámica hasta en un 30 % y la resistencia aerodinámica en torno al 55 %. Si bien esto implicará que los coches serán más lentos en las curvas, serán más rápidos al salir de ellas. Si bien los tiempos de vuelta serán inicialmente ligeramente inferiores a los actuales, se espera que los equipos recuperen ese tiempo perdido rápidamente a medida que maduren los ciclos de desarrollo.

automovilismo-formula 1-reglamento 2026 Una modificación reglamentaria fundamental es el uso de dos tipos de alerones: el X y el Z, para las rectas y para las curvas, respectivamente.

Fin de la era DRS y llegada de la aerodinámica activa

La eliminación del DRS (Drag Reduction System) es uno de los cambios más significativos en la reglamentación. La FIA buscará un sistema de aerodinámica activa en sustitución.

Este nuevo sistema permite al piloto activarlo cuando quiera en las zonas que esté permitido, y ya no solo dependerá de estar a menos de un segundo del piloto de delante.

Modo X y modo Z

Dentro de este nuevo sistema, como ha explicado la FIA, habrá dos vertientes: el modo Z y el modo X.

El modo Z se podrá utilizar en curvas, mientras que el X queda designado a las rectas. Es uno de los cambios más importantes en la reglamentación. La FIA buscará un sistema de aerodinámica activa en sustitución. Este nuevo sistema permite al piloto activarlo cuando quiera en las zonas que esté permitido, y ya no solo dependerá de estar a menos de un segundo del piloto de delante.

Esta es una primera versión del Reglamento Técnico. Para que entre en vigor, se deberá ratificar antes del 28 de junio. Lo tendrá que hacer el Consejo Mundial de Motor.

El motor cambiará hacia uno con uso de combustible 100% renovable, además de la eliminación del MGU-H.

Esta conversión se llevará a cabo en 2026, y tendrá un gran impacto en la confección de los monoplazas y los aspectos técnicos.