Franco Colapinto, en Argentina antes de la temporada 2026 de Formula 1: "Todo es para positivo"

Respecto a los cambios que prepara Alpine, el bonaerense expresó: "En el simulador si se siente mejor el auto. Es muy diferente porque hay una parte muy grande eléctrica, y eso va a ser difícil para los equipos y los pilotos. Creo que va a ser una técnica de manejo un poco diferente. Así que nada, va a haber que adaptarse pero creo que viene bien siempre un poco de aire nuevo, especialmente cuando tuvimos un año malo"

"Creo que todos en la fábrica están con ganas de de empezar el año con buenas noticias. Al final se están esforzando mucho para para armar para armar el auto en tiempo y forma y la verdad es que tengo muchas ganas de que todo vaya bien por ellos y que se note el esfuerzo que pusieron". "Creo que todos en la fábrica están con ganas de de empezar el año con buenas noticias. Al final se están esforzando mucho para para armar para armar el auto en tiempo y forma y la verdad es que tengo muchas ganas de que todo vaya bien por ellos y que se note el esfuerzo que pusieron".

Embed - Colapinto de visita en Renault Argentina - Parte 1

"Ojalá que que tengamos buenos resultados. Dimos pasos importantes adelante, así que veremos. es un auto que tiene mucha menos carga que el de este año, así es que que hay que ver cómo funciona. Veremos qué pasa en el 2026 y creo que si ya estamos peleando por los puntos va a ser algo muy positivo para nosotros", sentenció

Colapinto y los hinchas argentinos en el mundo

Colapinto destacó el espectacular apoyo de los hinchas argentinos a lo largo de toda la temporada: "Estaban en todos lados, en todos los circuitos y los pilotos otros no lo podían creer. Qatar estaba lleno, en todos lados habían argentinos y eso es lo que a mí me pone muy orgulloso, porque al final la diferencia que hacemos con los demás países es algo muy especial y es eque tenemos todos en la sangre de los argentinos, esos huevos que le metemos para todos, esas ganas de que vaya bien, ese apoyo a los nuestros que no pasa en los en los demás países.

Embed - Colapinto de visita en Renault Argentina - Parte 2

"No es algo que pasa desapercibido. Me pone muy orgulloso, lo disfruto y me ayudó mucho para llegar a la Fórmula 1. Así es que siempre estoy muy agradecido y para mí es un es un honor ir a las carreras y y disfrutar con ellos", expresó.