Luciano Suárez, héroe del clásico de Reserva: el triunfo de Independiente Rivadavia y su mensaje a Berti

La palabra de Luciano Suárez tras el triunfo de Independiente Rivadavia

Para comenzar, el zaguero central manifestó: "Estoy muy contento, muy feliz por el equipo. Venimos trabajando muy bien y los resultados no se nos daban. Ganar el clásico nos va a dar mucho ánimo para lo que queda del torneo".

"Con respecto al gol, lo necesitaba. Estoy muy feliz. Siendo central cuesta un poco más llegar al gol, así que estoy feliz", sumó sobre el gol que le dio la victoria a Independiente Rivadavia.

Si bien la Lepra acumulaba cuatro partidos al hilo sin triunfos (dos empates y dos derrotas), Suárez destacó la unión del grupo como la clave del éxito: "La unión del grupo es primordial. Somos un grupo muy unido, somos una familia dentro y fuera de la cancha. Nos ayudamos siempre. Esa es la clave para poder trabajar bien durante todo el año".

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En cuanto a lo sucedido dentro del verde césped, el 6 de Independiente Rivadavia analizó: "En el primer tiempo fuimos superiores. En el segundo, por razones obvias, ellos fueron a buscar el resultado. Supimos defenderlo bien durante todo el segundo tiempo y nos llevamos la victoria".

"En el gol vi que Sabato saltó, pero siempre hay que desconfiar del rival y los compañeros en esos casos. Metí el cabezazo igual y por suerte entró", reveó.

Su familia y el mensaje de la Reserva a Alfredo Berti

A la hora de recordar a los que siempre lo acompañaron, resaltó: "Me acuerdo de toda mi familia, la que siempre me apoya. Me fui muy chico de casa, esto va para ellos. También para mi tío, que está en el cielo y me apoyó siempre".

Para finalizar, Suárez se refirió al gran presente del plantel profesional y le dejó un mensaje a Alfredo Berti: "Eso no lo manejamos nosotros. Ellos vienen muy bien y en la seguidilla de partidos, si llega a necesitar jugadores, la Reserva trata de estar al 100% por si le toca a alguno de los chicos".