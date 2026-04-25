Cómo caminar dentro de casa para bajar de peso y ganar músculo sin máquinas ni pesas

Caminar es uno de los ejercicios más completos. No solo ayuda a bajar de peso o ganar masa muscular, sino que también mejora la capacidad pulmonar y reduce el riesgo de padecer distintas enfermedades.
Sin embargo, cuando la temperatura comienza a bajar, dejamos de salir a realizar este ejercicio al aire libre para evitar pasar frío y enfermarnos. Por lo tanto, hoy te contaré cómo caminar dentro de casa para cumplir con la dosis diaria de actividad física y que, al mismo tiempo, no te aburras o te parezca monótono.
Ejercicio: esta es la forma correcta de caminar dentro de casa para bajar de peso
Si querés evitar salir al exterior a caminar o simplemente tenés el deseo de entrenar dentro de casa, deberás saber que existen distintas formas de realizar este ejercicio y encontrar buenos resultados en pocas semanas.
Según el medio especializado Women´sHealth, una buena opción es caminar con las rodillas elevadas. Este movimiento consiste en elevar las rodillas a la altura de la cadera, alternando las piernas. Para iniciar, deberás mantener un ritmo moderado durante 60 segundos y después aumentar la intensidad gradualmente durante 3 minutos más. Luego, alternar periodos de alta intensidad con recuperación durante un total de 9 minutos.
Este ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca y trabaja más músculos que una caminata normal, permitiendo así bajar de peso en pocos entrenamientos.
Otra alternativa pasa por combinar caminata con sentadillas. En este caso, cada 10 pasos, deberás parar y hacer 5 sentadillas profundas. Repetir el ciclo durante 15 minutos. En este entrenamiento se sugiere mantener una postura correcta, con la espalda firme, para evitar lesiones.
La misma fuente recomienda, por otro lado, combinar saltos con una caminata lateral. Podés levantar una pierna mientras realizás un salto corto, alternando las piernas con fluidez. Para la caminata lateral, mantener las rodillas ligeramente flexionadas y el torso contraído. Podés dar 10 pasos a la izquierda y 10 a la derecha, repitiendo el ciclo durante 8 minutos.
Finalmente, para bajar de peso entrenando dentro de casa podrás caminar con cambios de dirección. En esta alternativa, después de dar 5 pasos, deberás girar 180 grados y continuar en la dirección opuesta, alternando con rotaciones de 90 grados e intentando mantener un ritmo constante durante al menos 10 minutos.