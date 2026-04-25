Cómo caminar dentro de casa para bajar de peso y ganar músculo sin máquinas ni pesas

caminar Caminar dentro de casa te ayudará a bajar de peso fácilmente.

Según el medio especializado Women´sHealth, una buena opción es caminar con las rodillas elevadas. Este movimiento consiste en elevar las rodillas a la altura de la cadera, alternando las piernas. Para iniciar, deberás mantener un ritmo moderado durante 60 segundos y después aumentar la intensidad gradualmente durante 3 minutos más. Luego, alternar periodos de alta intensidad con recuperación durante un total de 9 minutos.

Este ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca y trabaja más músculos que una caminata normal, permitiendo así bajar de peso en pocos entrenamientos.

Otra alternativa pasa por combinar caminata con sentadillas. En este caso, cada 10 pasos, deberás parar y hacer 5 sentadillas profundas. Repetir el ciclo durante 15 minutos. En este entrenamiento se sugiere mantener una postura correcta, con la espalda firme, para evitar lesiones.

caminar mujer Con estas rutinas no será necesario salir a caminar a una plaza o parque.

La misma fuente recomienda, por otro lado, combinar saltos con una caminata lateral. Podés levantar una pierna mientras realizás un salto corto, alternando las piernas con fluidez. Para la caminata lateral, mantener las rodillas ligeramente flexionadas y el torso contraído. Podés dar 10 pasos a la izquierda y 10 a la derecha, repitiendo el ciclo durante 8 minutos.

Finalmente, para bajar de peso entrenando dentro de casa podrás caminar con cambios de dirección. En esta alternativa, después de dar 5 pasos, deberás girar 180 grados y continuar en la dirección opuesta, alternando con rotaciones de 90 grados e intentando mantener un ritmo constante durante al menos 10 minutos.