Adiós al delineado negro: el color que rejuvenece y aclara la mirada si tienes ojos marrones

El color de delineado que rejuvenece y aclara la mirada

Las tendencias actuales demuestran que aplicar el color correcto en la zona de las pestañas no solo aporta un aire sofisticado, sino que además activa un efecto óptico capaz de rejuvenecer el rostro de manera inmediata.

Sin entrar en rodeos, tienes que saber que, si tienes los ojos marrones, es mejor que la respuesta principal se encuentra en la gama de los marrones chocolate, los tonos bronce y los borgoñas. Estos son los verdaderos cambios dentro de lo tradicional.

ojos, delineado

Sustituir el delineador negro por un tono café chocolate profundo genera una transición suave entre el párpado y tus pestañas, mientras que el borgoña aclara tu mirada al instante.

Si buscas un impacto mayor para un evento nocturno, un sutil trazo gráfico en azul cobalto o verde oliva hará que tus ojos se vean más limpios, grandes, despiertos y llenos de vitalidad. Este debe ser el secreto para ocasiones especiales.

Dentro de la técnica, tienes que saber que tu maquillaje debe apoyarse en algunos puntos clave:

Suavidad

Difuminado clave

Iluminación estratégica

Preparación luminosa

Por qué el delineado negro envejece los ojos cafés

A partir de cierta edad, la piel del párpado tiende a perder firmeza de forma natural. Un trazo negro puro y ultra definido genera un contraste demasiado drástico, delimitando el ojo de manera estricta y atrayendo la atención hacia las ojeras y las bolsas.

Por el contrario, los ojos marrones poseen una riqueza cromática interna fascinante. Al verse enmarcados por un pigmento tan plano y oscuro como el negro, esos subtonos cálidos se apagan por completo, haciendo que, por el contrario, la mirada se presente como cansada o envejecida.