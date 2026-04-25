La nueva teoría que cambia lo que sabemos sobre la materia oscura

El "Universo de Rebote": ¿Un ciclo infinito?

La teoría convencional del Big Bang dice que todo comenzó en un punto de densidad infinita. Sin embargo, el concepto del "Big Bounce" o Gran Rebote propone que nuestro universo actual es el resultado del colapso de un universo anterior.

Según esta hipótesis, el cosmos atraviesa fases de contracción y expansión. Antes de alcanzar una "singularidad" donde las leyes de la física se rompen, el colapso se detiene debido a una densidad crítica y ocurre un rebote, dando inicio a una nueva era de expansión. Es en este caótico proceso de transición donde habrían surgido los protagonistas de este misterio.

Agujeros negros que sobrevivieron al caos

¿Cómo puede algo sobrevivir al evento más violento de la historia? La clave reside en la formación de regiones extremadamente densas durante la fase de contracción.

Agujeros negros de transición: Al comenzar la nueva expansión, estas regiones colapsaron casi de inmediato, convirtiéndose en agujeros negros invisibles.

Al comenzar la nueva expansión, estas regiones colapsaron casi de inmediato, convirtiéndose en agujeros negros invisibles. Objetos "reliquia": Sorprendentemente, los cálculos indican que cualquier objeto con un tamaño superior a los 90 metros —como pequeñas estrellas de neutrones o agujeros negros ya existentes— podría haber atravesado el rebote sin ser destruido, gracias a sus propios horizontes gravitacionales.

Estos objetos, conocidos como agujeros negros primordiales, coinciden en masa y abundancia con lo que hoy llamamos materia oscura. No emiten luz, no interactúan con la materia común, pero su gravedad es lo suficientemente fuerte como para moldear el universo.

materia oscura

Resolviendo el enigma de las galaxias tempranas

Esta teoría no solo explica la materia oscura, sino que resuelve uno de los mayores dolores de cabeza de la NASA y el telescopio James Webb: ¿por qué hay agujeros negros supermasivos en el universo primitivo?

Si estos objetos ya existían antes del Big Bang, funcionaron como "semillas gravitacionales". Alrededor de ellos, el gas se acumuló mucho más rápido de lo previsto, permitiendo que las primeras galaxias y cuásares se encendieran casi instantáneamente tras el nacimiento del nuevo universo.

¿Cómo podemos comprobarlo?

La ciencia no se queda solo en el papel. Los expertos señalan que las pruebas podrían estar ya ante nuestros ojos. Las ondas gravitacionales detectadas por observatorios actuales podrían ser el "eco" de colisiones entre estas reliquias de un universo previo.

Si se confirma que la materia oscura son en realidad agujeros negros anteriores al Big Bang, no solo habremos resuelto el mayor misterio de la astrofísica, sino que confirmaremos que nuestro hogar, el universo, tiene una historia mucho más larga y fascinante de lo que jamás nos atrevimos a imaginar.

Datos clave de la materia negra y el Big Bang