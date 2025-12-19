Cristian Traverso y un tajante mensaje ante la posible llegada de Miguel Borja a Boca

Miguel Ángel Borja le dejó las puertas abiertas a una posible negociación en caso de recibir el llamado de Juan Román Riquelme. Como consecuencia, las partes se han puesto en contacto y esta se dispone a ser una de las grandes novelas del mercado de pases.
Ante la chance de que el colombiano vista en 2026 la camiseta de Boca, quien rompió el silecio fue un histórico del Xeneize: Cristian Traverso. El campeón de la Copa Intercontinental fue tajante con su postura a través de las redes sociales.
El picante posteo de Cristian Traverso sobre Miguel Borja
Cada día que pasa, crece la posibilidad de que Miguel Ángel Borja cambie de vereda. Así sin más. Sin escalas. Sus declaraciones dejaron las puertas abiertas y en el mundo Boca ya tomaron nota.
En medio de lo que se encamina para ser una de las novelas del mercado de pases, un exjugador del Xeneize dejó clara su postura con respecto a esta posibilidad.
Se trata de Cristian Traverso. El campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental con Boca dijo presente en las redes sociales y no dejó dudas.
Con una foto de Miguel Ángel Borja besandose el escudo de River tras un gol, el hoy panelista de TyC Sports (de gran relación con Juan Román Riquelme), fue terminante.
Para comenzar, Traverso escribió: “Besar la camiseta de un equipo tiene un significado importante”. Acto seguido, sentenció: “Yo no tengo dudas, Boca no es lugar de revancha para nadie…“.
Los títulos de Cristian Traverso en Boca
Cristian Traverso es recordado como uno de los polifuncionales de la época dorada de Boca, especialmente bajo la conducción de Carlos Bianchi. En total, ganó 7 títulos:
Torneos locales
Apertura 1998: el primer título del ciclo Bianchi, donde Boca salió campeón invicto
Clausura 1999: El bicampeonato que consolidó aquel equipo histórico
Apertura 2000: Un año inolvidable donde Boca peleó en todos los frentes
Torneos Internacionales
Libertadores 2000: la vuelta a la gloria continental tras 22 años, venciendo al Palmeiras en Brasil.
Intercontinental 2000: el histórico triunfo 2-1 frente al Real Madrid en Japón, donde Traverso fue titular.
Libertadores 2001: El bicampeonato de América tras derrotar a Cruz Azul por penales
Sudamericana 2004: Ya en su segunda etapa en el club, formó parte del equipo que venció a Bolívar en la final