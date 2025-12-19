Cristian Traverso y un tajante mensaje ante la posible llegada de Miguel Borja a Boca

En medio de lo que se encamina para ser una de las novelas del mercado de pases, un exjugador del Xeneize dejó clara su postura con respecto a esta posibilidad.

Se trata de Cristian Traverso. El campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental con Boca dijo presente en las redes sociales y no dejó dudas.

La historia de Cristian Traverso sobre Miguel Borja

Con una foto de Miguel Ángel Borja besandose el escudo de River tras un gol, el hoy panelista de TyC Sports (de gran relación con Juan Román Riquelme), fue terminante.

Para comenzar, Traverso escribió: “Besar la camiseta de un equipo tiene un significado importante”. Acto seguido, sentenció: “Yo no tengo dudas, Boca no es lugar de revancha para nadie…“.

Los títulos de Cristian Traverso en Boca

Cristian Traverso es recordado como uno de los polifuncionales de la época dorada de Boca, especialmente bajo la conducción de Carlos Bianchi. En total, ganó 7 títulos:

Torneos locales

Apertura 1998: el primer título del ciclo Bianchi, donde Boca salió campeón invicto

salió campeón invicto Clausura 1999: El bicampeonato que consolidó aquel equipo histórico

Apertura 2000: Un año inolvidable donde Boca peleó en todos los frentes

Torneos Internacionales