Torneo Clausura de la Liga Mendocina: todos los detalles de la final que jugarán Atlético Argentino y FADEP

Así llegan los finalistas del Torneo Clausura de la Liga Mendocina

Atlético Argentino viene de golear 3 a 0 a Gimnasia y Esgrima en San José. Para el equipo dirigido por Matías Ligutti anotaron Alexis Viscarra, Emiliano Cuvertino e Isaías Guzmán.

Atletico Argentino Matía Ligutti es el entrenador del Atlético Argentino. Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

Mientras que FADEP viene de eliminar por penales al Deportivo Guaymallén. El equipo presidido por Sebastián Torrico, que es el campeón del Torneo Apertura, busca cerrar este 2025 con un nuevo título bajo la conducción de Diego Pozo.

En el caso de que se imponga Atlético Argentino debe jugar contra el mismo rival por el certamen anual, mientras que de ganar FADEP automáticamente se consagrará como el campeón de 2025, porque ganó el Apertura.

El equipo de Russell le ganó 5 a 3 por penales al Deportivo Guaymallén en la final del Apertura tras igualar sin goles en los noventa minutos reglamentarios.

Se espera una gran convocatoria

Se espera que el Mauricio Serra tenga una gran convocatoria para ver la final de este Torneo Clausura.

Atlético Argentino y FADEP están viviendo un gran momento futbolístico, El equipo de San José eliminó a Alianza de San Juan en el Regional Amateur y el elenco de Pozo dejó en el camino a Eugenio Bustos de San Carlos; ahora se enfrentarán en un partido que promete mucho.

Cómo se define el Clausura en caso de empate

En el caso de que Atlético Argentino y FADEP igualen en los noventa minutos, el campeón se determinará en la definición por penales.