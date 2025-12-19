Sebastián Beccacece sacó pecho por la Selección de Ecuador en el Mundial

"Una zona que nos va a exigir, rivales duros para desafiarnos. Ecuador necesitaba este tipo de rivales. A lo largo de este año y medio, observamos que ante la dificultad, da ese plus. Enfrentar a una Selección cuatro veces campeona del mundo, a los africanos que tienen un poderío físico interesante... Siempre enfrentar a una Selección debutante... Para nosotros es muy importante poder desafiarnos con ese tipo de rivales", completó el entrenador.

Ratificando su confianza en los jugadores que dirige, Beccacece comentó: "Desde la humildad, prudencia y calma, tenemos jugadores y una idea para mostrar lo que somos capaces de hacer. En las competencias cortas lo más importantes es ver cómo llegan los jugadores. Lograr ser nosotros, poder llevar adelante lo que hicimos y estar preparados para reponerse rápido ante una dificultad".

Sebastián Beccacece, entrenador de #Ecuador, palpitó el mundial que se le avecina a sus dirigidos:

"Consideramos que, desde la humildad y la prudencia, tenemos jugadores y una linda idea para mostrar realmente lo que somos capaces de hacer. Estamos convencidos de que…



"Consideramos que, desde la humildad y la prudencia, tenemos jugadores y una linda idea para mostrar realmente lo que somos capaces de hacer. Estamos convencidos de que… pic.twitter.com/u9hw6h9MOx — TyC Sports (@TyCSports) December 19, 2025

"Hay un crecimiento muy grande en el fútbol ecuatoriano. Es un momento para celebrar a nivel país. Es el quinto Mundial que va a jugar Ecuador y merece ser celebrado con alegría", dijo. Y añadió: "Ecuador tiene con qué soñar", sentenció el DT de la Selección de Ecuador.