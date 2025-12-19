Sebastián Beccacece sacó pecho por la Selección de Ecuador en el Mundial

Con 29 puntos en 18 partidos, la Selección de Ecuador fue escolta de Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. De la mano de Sebastián Beccacece, la Tri se prepara para afrontar la quinta Copa del Mundo de su historia.
Sebastián Beccacece analizó el Grupo E del Mundial 2026 y se mostró optimista con respecto al futuro de su equipo en la competencia
Con 29 puntos en 18 partidos, la Selección de Ecuador fue escolta de Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. De la mano de Sebastián Beccacece, la Tri se prepara para afrontar la quinta Copa del Mundo de su historia.
El director técnico, que supo ser ayudante de campo de Jorge Sampaoli en Rusia 2018, enfrentó los micrófonos de TyC Sports y se refirió a la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
La Selección de Ecuador compartirá el Grupo E con Alemania, Curazao y Costa de Marfil. Tras conocer sus rivales, manifestó: "Estamos convencidos de que podemos hacer un Mundial histórico. Pero lo importante es que el pueblo comprenda que los chicos necesitan ese aliento todo el tiempo".
"Una zona que nos va a exigir, rivales duros para desafiarnos. Ecuador necesitaba este tipo de rivales. A lo largo de este año y medio, observamos que ante la dificultad, da ese plus. Enfrentar a una Selección cuatro veces campeona del mundo, a los africanos que tienen un poderío físico interesante... Siempre enfrentar a una Selección debutante... Para nosotros es muy importante poder desafiarnos con ese tipo de rivales", completó el entrenador.
Ratificando su confianza en los jugadores que dirige, Beccacece comentó: "Desde la humildad, prudencia y calma, tenemos jugadores y una idea para mostrar lo que somos capaces de hacer. En las competencias cortas lo más importantes es ver cómo llegan los jugadores. Lograr ser nosotros, poder llevar adelante lo que hicimos y estar preparados para reponerse rápido ante una dificultad".
"Hay un crecimiento muy grande en el fútbol ecuatoriano. Es un momento para celebrar a nivel país. Es el quinto Mundial que va a jugar Ecuador y merece ser celebrado con alegría", dijo. Y añadió: "Ecuador tiene con qué soñar", sentenció el DT de la Selección de Ecuador.