Gimnasia y Esgrima presentó a su segundo refuerzo para la Liga Profesional

El jugador paraguayo se inició en Cerro Porteño, y luego vistió las camisetas de Rubio Ñú, Nacional de Asunción y Guaraní, hasta que en 2023 se incorporó a Instituto de Córdoba.

Durante su etapa en la "Gloria", Juan Franco disputó un total de 76 partidos, donde sumó 6.446 minutos y convirtió dos goles.

refuerzo de Gimnasia y Esgrima

Juan José Franco se suma a Luciano Paredes, el lateral derecho de 23 años que llegó procedente del Deportivo Maipú y fue la primera incorporación del equipo que dirige Ariel Broggi.

Luego de tres años defendiendo la camiseta de Instituto, el defensor no era tenido en cuenta por el entrenador Daniel Oldrá y no le renovaron el contrato.

El nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima es un jugador luchador y aguerrido y viene aportar experiencia al Lobo en lo que será su debut en la Liga Profesional, donde tendrá su debut en el torneo Apertura ante Central Córdoba, en Santiago del Estero. El estreno de local será ante San Lorenzo.

Así juega Juan José Franco