Gimnasia y Esgrima presentó a su segundo refuerzo para la Liga Profesional

Gimnasia y Esgrima presentó a su segunda incorporación para la Liga Profesional. Es paraguayo y viene de jugar en Instituto

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Juan José Franco es el nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima.

Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima prepara su plantel para la temporada 2026, donde jugará en Primera División. Este viernes el club dio a conocer en forma oficial al segundo refuerzo en sus redes sociales.

Se trata del defensor Juan José Franco, es paraguayo, tiene mucha experiencia y ha jugado copas internacionales.

El paraguayo Juan José Franco firmó por un año en Gimnasia y Esgrima

Juan José Franco es lateral derecho, tiene 33 años y es nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima. El defensor firmó contrato hasta diciembre del 2026, y llegó a préstamo por un año. Viene de jugar en Instituto de Córdoba.

El jugador paraguayo se inició en Cerro Porteño, y luego vistió las camisetas de Rubio Ñú, Nacional de Asunción y Guaraní, hasta que en 2023 se incorporó a Instituto de Córdoba.

Durante su etapa en la "Gloria", Juan Franco disputó un total de 76 partidos, donde sumó 6.446 minutos y convirtió dos goles.

Juan José Franco se suma a Luciano Paredes, el lateral derecho de 23 años que llegó procedente del Deportivo Maipú y fue la primera incorporación del equipo que dirige Ariel Broggi.

Luego de tres años defendiendo la camiseta de Instituto, el defensor no era tenido en cuenta por el entrenador Daniel Oldrá y no le renovaron el contrato.

El nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima es un jugador luchador y aguerrido y viene aportar experiencia al Lobo en lo que será su debut en la Liga Profesional, donde tendrá su debut en el torneo Apertura ante Central Córdoba, en Santiago del Estero. El estreno de local será ante San Lorenzo.

Así juega Juan José Franco

Embed - Juan Franco - Lateral derecho / Right back - Instituto ACC 2025

