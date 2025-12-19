El sistema informático de River Plate sufrió un ciberataque del grupo delictivo Qilin

El sistema informático del club River Plate fue víctima de un ciberataque perpetrado por el grupo de ransomware (secuestro de datos) Qilin, según informaron especialistas en ciberseguridad tras detectar la publicación del club en el sitio DLS (Data Leak Site) de la organización criminal en la Darkweb -la parte oscura de Internet-.
La modalidad del ataque es la de ingresar a los sistemas y encriptar los datos, no permitiendo el uso del propietario, y pidiendo rescate monetario para levantar esta medida coercitiva.
El ciberataque de Qilin a River Plate
El grupo de ransomware Qilin (Qilin es una bestia de la mitología china) incluyó al club argentino en su sitio de filtraciones de la Darkweb. Allí anunciaron que los datos de más de 4.000 usuarios y credenciales de empleados estaba comprometidos por el ciberataque.
La intrusión descubierta este viernes, y voceros del club River comunicaron que no hay información de socios comprometida aunque resta saber de qué tipo de datos serán revelados.
El alcance del ciberataque
De acuerdo con los datos filtrados por los atacantes, el impacto del ransomware afectaría a miles de personas vinculadas al club:
Usuarios afectados: Se detectó el compromiso de datos pertenecientes a 4.042 usuarios.
Empleados: El reporte indica que un empleado resultó directamente comprometido en la brecha.
Credenciales de terceros: Se identificaron 13 credenciales de empleados de terceras partes que también fueron vulneradas.
Superficie de ataque: El grupo criminal analizó una superficie de ataque externa compuesta por 75 puntos de entrada.
Quién es el grupo Qilin
El grupo Qilin es una organización de ransomware de origen ruso que opera bajo la modalidad de servicio y es conocida por filtrar información de sus víctimas para extorsionarlas. En el caso de River Plate, los delincuentes ya han publicado capturas de pantalla como prueba de la intrusión y han detectado el uso de servicios de Microsoft 365 dentro de la plataforma del club.
Quienes han sido víctimas de Qilin
Municipio de Upper Merion (Estados Unidos): robado 500 GB con información sobre personal y contratos privados.
Felda Global Ventures Holdings Berhad (Malasia)
Organización benéfica Gran problema -Big Issue- (Gran Bretaña): Robo de 550 GB de datos, incluida información de personal, contratos y datos de socios, afectando a 1.067 personas, incluidos nombres, direcciones, fechas de nacimiento, detalles de pago, pasaportes y potencialmente información médica.
Varios hospitales de Londres (Gran Bretaña): declararon un incidente crítico cuando un ataque de ransomware afectó sus sistemas.
Organización de investigaciones farmacéuticas Inotiv (Estados Unidos: le robaron 178 GB de datos, lo que afectó a múltiples sistemas y datos.[8]
Asahi, una importante cervecería japonesa.
Academia de Amiens (Norte de Francia): se robaron más de 1 TB (terabytes) de datos. Este es actualmente el mayor ataque llevado a cabo por el grupo Qilin.