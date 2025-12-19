El sistema informático de River Plate sufrió un ciberataque del grupo delictivo Qilin

La intrusión descubierta este viernes, y voceros del club River comunicaron que no hay información de socios comprometida aunque resta saber de qué tipo de datos serán revelados.

El alcance del ciberataque

De acuerdo con los datos filtrados por los atacantes, el impacto del ransomware afectaría a miles de personas vinculadas al club:

Usuarios afectados: Se detectó el compromiso de datos pertenecientes a 4.042 usuarios.

Empleados: El reporte indica que un empleado resultó directamente comprometido en la brecha.

Credenciales de terceros: Se identificaron 13 credenciales de empleados de terceras partes que también fueron vulneradas.

Superficie de ataque: El grupo criminal analizó una superficie de ataque externa compuesta por 75 puntos de entrada.

Quién es el grupo Qilin

El grupo Qilin es una organización de ransomware de origen ruso que opera bajo la modalidad de servicio y es conocida por filtrar información de sus víctimas para extorsionarlas. En el caso de River Plate, los delincuentes ya han publicado capturas de pantalla como prueba de la intrusión y han detectado el uso de servicios de Microsoft 365 dentro de la plataforma del club.

Quienes han sido víctimas de Qilin