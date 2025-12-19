River presentó a Fausto Vera como su primer refuerzo para el 2026: todos los detalles del contrato

Luego el club de Núñez compartió en sus redes sociales las imágenes de la firma del contrato. El jugador posó con el titular del Millo, Stefano Di Carlo, con Agustín Forchieri (Secretario General), Mariano Barnao (Gerente de Fútbol) y su representante, Christian Bragarnik.

Embed

Los detalles del contrato de Fausto Vera en River

Vera llega a préstamo por un año, con un cargo de USD $500.000 y una opción de compra de USD $4.000.000.

River comenzará este sábado la pretemporada en Ezeiza y Vera formará parte del plantel.

El mediocampista, que nació el 26 de marzo de 2000 en Hurlingham (Buenos Aires),se formó en el Bicho colorado, luego pasó por el Corinthians (2022) por 7 millones de dólares y luego se fue al Atlético Mineiro (2024) por 4.5 millones.

Vera, a pesar de disputar 32 partidos en el Mineiro, solo acumuló 1.728 minutos con un solo gol. Disputó 1 juego del Campeonato Mineiro, 4 de la Copa de Brasil, 9 de la Sudamericana 2025 y 18 del Brasileirao.