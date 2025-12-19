River presentó a Fausto Vera como su primer refuerzo para el 2026: todos los detalles del contrato

River tiene a su primer refuerzo de cara a la temporada 2026. La entidad millonaria oficializó al volante Fausto Vera, de 25 años, como su nueva incorporación.
River oficializó al volante Fausto Vera como el nuevo refuerzo de cara a la temporada 2026
River tiene a su primer refuerzo de cara a la temporada 2026. La entidad millonaria oficializó al volante Fausto Vera, de 25 años, como su nueva incorporación.
El ex mediocampista de Atlético Mineiro (surgió de Argentinos Juniors) superó la revisión médica este viernes.
"Fausto Vera es nuevo jugador de River Plate. El mediocampista selló su vínculo con el Club a préstamo por un año, con opción de compra", dijo el club millonario en un comunicado.
Luego el club de Núñez compartió en sus redes sociales las imágenes de la firma del contrato. El jugador posó con el titular del Millo, Stefano Di Carlo, con Agustín Forchieri (Secretario General), Mariano Barnao (Gerente de Fútbol) y su representante, Christian Bragarnik.
Vera llega a préstamo por un año, con un cargo de USD $500.000 y una opción de compra de USD $4.000.000.
River comenzará este sábado la pretemporada en Ezeiza y Vera formará parte del plantel.
El mediocampista, que nació el 26 de marzo de 2000 en Hurlingham (Buenos Aires),se formó en el Bicho colorado, luego pasó por el Corinthians (2022) por 7 millones de dólares y luego se fue al Atlético Mineiro (2024) por 4.5 millones.
Vera, a pesar de disputar 32 partidos en el Mineiro, solo acumuló 1.728 minutos con un solo gol. Disputó 1 juego del Campeonato Mineiro, 4 de la Copa de Brasil, 9 de la Sudamericana 2025 y 18 del Brasileirao.