De ser anhelo de Riquelme a llegar a River: Fausto Vera, el primer refuerzo de Gallardo para el 2026

Fausto Vera se convirtió en el primer refuerzo de River. De esta manera, Marcelo Gallardo comenzó el armando del plantel para la temporada 2026

Fabián Salamone
Fabián Salamone
Marcelo Gallardo abrochó al primer refuerzo de River para el 2026.

Luego de una temporada para el olvido, que se cerró con la clasificación a Copa Sudamericana, el mundo River ya piensa en el 2026. En este sentido, Marcelo Gallardo ya recibió la primera gran noticia pensando en lo que se viene. La dirigencia de Stefano Di Carlo cerró al primer refuerzo.

Se trata de Fausto Vera, mediocampista surgido de Argentinos Juniors y quien estuvo en el radar de Juan Román Riquelme durante los últimos mercados de pases. Tras su paso por Corinthians y Atlético Mineiro, vestirá la camiseta del Millonario.

Marcelo Gallardo y River abrocharon al primer refuerzo para el 2026.

River cerró a su primer refuerzo

Tras bajarle el telón a un año para el olvido, Marcelo Gallardo y compañía ya piensan en la temporada que se avecina. En este contexto, y con el objetivo de cambiar la cara, el Muñeco cerró a su primera incorporación.

Hablamos de Fausto Vera. El mediocampista de 25 años tiene todo acordado con el elenco de Núñez y en las próximas horas se realizará la revisación médica correspondiente. De no surgir inconvenientes, firmará contrato a préstamo por un año, con un cargo de 500.000 dólares y con opción de compra de 4.000.000 de la divisa extranjera.

Tras su buen andar con la camiseta de Argentinos Juniors, Fausto Vera fue vendido al Corinthians, en 2022, por una suma de 7.000.000 de dólares. En 2024 llegó a Atlético Mineiro por 4.500.000.

Desde la llegada de Jorge Sampaoli al elenco brasilero perdió su lugar como titular y comenzó a estar cada vez más relegado. Con el objetivo de seguir en el radar de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026, tomó la decisión de cambiar de aire.

Su performance en el Galo fue de mayor a menor. Sumó 1.728 minutos distribuidos en 32 partidos. En la final de la Copa Sudamericana, donde Lanús se coronó campeón, ocupó un lugar en el banco de suplentes, pero no ingresó al campo.

