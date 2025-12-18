De ser anhelo de Riquelme a llegar a River: Fausto Vera, el primer refuerzo de Gallardo para el 2026

Hablamos de Fausto Vera. El mediocampista de 25 años tiene todo acordado con el elenco de Núñez y en las próximas horas se realizará la revisación médica correspondiente. De no surgir inconvenientes, firmará contrato a préstamo por un año, con un cargo de 500.000 dólares y con opción de compra de 4.000.000 de la divisa extranjera.

Tras su buen andar con la camiseta de Argentinos Juniors, Fausto Vera fue vendido al Corinthians, en 2022, por una suma de 7.000.000 de dólares. En 2024 llegó a Atlético Mineiro por 4.500.000.

Atletico Mineiro lo cede por 12 meses con cargo y opción de compra. pic.twitter.com/e6FTFXA6Mw — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) December 18, 2025

Desde la llegada de Jorge Sampaoli al elenco brasilero perdió su lugar como titular y comenzó a estar cada vez más relegado. Con el objetivo de seguir en el radar de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026, tomó la decisión de cambiar de aire.

Su performance en el Galo fue de mayor a menor. Sumó 1.728 minutos distribuidos en 32 partidos. En la final de la Copa Sudamericana, donde Lanús se coronó campeón, ocupó un lugar en el banco de suplentes, pero no ingresó al campo.