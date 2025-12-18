River superó a Boca en un prestigioso ranking y quedó en el top tres: la ubicación del Xeneize

cantidad de jugadores en actividad,

minutos disputados en partidos oficiales,

cantidad de competencias de máximo nivel en las que participan.

Fue así que definió que el primer lugar del ranking de las mejores academias de fútbol es para el Benfica, el segundo para el Barcelona y completando el podio quedó River. Además, detalló que el Millo ubicó a 97 futbolistas formados en sus inferiores en las principales ligas del mundo.

River Plate - Inferiores River celebró el podio en las redes sociales.

De esta manera quedó ubicado por encima de grandes equipos como el Real Madrid, Manchester City, PSG y Bayern Múnich; de hecho también quedó mejor posicionado que Boca, quienes quedaron en el quinto lugar detrás del Ajax.

El análisis más minucioso da a conocer que en la última temporada fueron nueve los juveniles que debutaron en la Primera División de River: Giorgio Costantini, Ulises Giménez, Juan Cruz Meza, Bautista Dadín, Agustín De la Cuesta, Thiago Acosta, Cristian Jaime, Agustín Obregón y Joaquín Freitas.

Las inferiores del Millonario fueron recientemente noticia porque la Sub 16 salió campeón de la Messi Cup, torneo juvenil organizado por Lionel Messi donde también compitieron Inter Miami, Barcelona, Atlético Madrid, Inter de Italia, Chelsea, Manchester City y Newell's Old Boys.

La gran figura del torneo fue Bruno Cabral quien con 15 años, la 9 en la espalda y La Banda en el pecho se convirtió en el máximo goleador y fue elegido como el mejor jugador de la competencia.

River Plate - Semillero River es uno de los semilleros del mundo.

El Observatorio de Fútbol de CIES puso en valor la incidencia de River en las grandes ligas europeas desde la temporada 2005/06 hasta la actualizad, donde alcanzó los siguientes registros:

Máximo aportante de futbolistas a equipos del continente europeo.

Cuarto mayor generador global de goles entre canteras, solo detrás de Barcelona, Real Madrid y Lyon.

Nueve de los veinte máximos goleadores argentinos en las ligas más competitivas de Europa surgieron de la academia millonaria.

Top 10 de las mejores canteras del mundo que tiene a River en la tercera posición

Benfica (Portugal). Barcelona (España). River Plate (Argentina). Ajax (Países Bajos). Boca Juniors (Argentina). Sporting Lisboa (Portugal). Dinamo Zagreb (Croacia). Defensor Sporting (Uruguay). Real Madrid (España). Vélez Sarsfield (Argentina).

Los otros equipos argentinos que integran el ranking con River por encima de todos