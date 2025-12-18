River superó a Boca en un prestigioso ranking y quedó en el top tres: la ubicación del Xeneize

Los hinchas de River Plate y Boca Juniors buscan permanentemente distintos argumentos para lograr superar a su archirrival y, para colaborar con esto, es que te traemos en esta oportunidad un estudio que beneficia al Millo, aunque el Xeneize se encuentra muy cerca y por delante del resto de los equipos argentinos.
El informe lo realizó el Observatorio de Fútbol, un grupo de investigación perteneciente al Centro Internacional de Estudios del Deporte, centro de estudios independiente con sede en Neuchâtel, Suiza. En esta ocasión estudió cuáles son las mejores academias de fútbol de todo el mundo basándose en un análisis que contempló diferentes aristas.
River superó a Boca en un prestigioso ranking
El estudio contempló a 49 ligas internacionales y para realizar el ranking tuvo en cuenta una serie de puntos:
cantidad de jugadores en actividad,
minutos disputados en partidos oficiales,
cantidad de competencias de máximo nivel en las que participan.
Fue así que definió que el primer lugar del ranking de las mejores academias de fútbol es para el Benfica, el segundo para el Barcelona y completando el podio quedó River. Además, detalló que el Millo ubicó a 97 futbolistas formados en sus inferiores en las principales ligas del mundo.
De esta manera quedó ubicado por encima de grandes equipos como el Real Madrid, Manchester City, PSG y Bayern Múnich; de hecho también quedó mejor posicionado que Boca, quienes quedaron en el quinto lugar detrás del Ajax.
El análisis más minucioso da a conocer que en la última temporada fueron nueve los juveniles que debutaron en la Primera División de River: Giorgio Costantini, Ulises Giménez, Juan Cruz Meza, Bautista Dadín, Agustín De la Cuesta, Thiago Acosta, Cristian Jaime, Agustín Obregón y Joaquín Freitas.
Las inferiores del Millonario fueron recientemente noticia porque la Sub 16 salió campeón de la Messi Cup, torneo juvenil organizado por Lionel Messi donde también compitieron Inter Miami, Barcelona, Atlético Madrid, Inter de Italia, Chelsea, Manchester City y Newell's Old Boys.