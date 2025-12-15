Inicio Ovación Fútbol River Plate
Gran presente y futuro

La joyita de River que no tiene contrato y fue el goleador del torneo organizado por Lionel Messi

River tiene entre sus filas a un jugador que se destacó por sobre el resto en la Messi Cup, pero que todavía no puede firmar su primer contrato

Emanuel Trilla Donoso
Bruno Cabral es la joyita de River que viene de ser el goleador en Miami.

La Messi Cup llegó a su fin y fue River Plate quien se quedó con una conduntente victoria por 2 a 0 frente al Atlético Madrid en la final del torneo Sub 16. Bruno Cabral, con la 9 del Millo en la espalda, ganó el premio al máximo goleador y fue elegido como el mejor jugador de la competencia.

No es la primera vez que el delantero de 15 años enloquece a todos con sus goles, ya que se trata de un juvenil que está haciendo historia tanto en las divisiones inferiores de River como en las de la Selección Argentina.

Bruno Cabral - Lionel Messi

Los números de la joyita de River

Lo de Bruno Cabral es cosa seria: en 68 partidos disputados entre 2024 y 2025 con la camiseta de River y de la Selección argentina convirtió 81 goles.

  • 13 goles en 9 partidos con la Sub 15 de la Selección argentina.
  • 35 goles en 28 partidos en la 8va de River.
  • 26 goles en 26 partidos en la 9na de River.
  • 7 goles en 5 partidos en la Messi Cup.
  • Es el máximo goleador del fútbol juvenil de AFA en 2024 y 2025.
  • Es el máximo goleador del Sudamericano Sub 15: convirtió 10 de los 11 goles que marcó la Selección.
  • Fue el máximo goleador de la Messi Cup y fue elegido como el mejor jugador de la competencia.
Bruno Cabral - Selección argentina
El delantero de River tambi&eacute;n brilla en las categor&iacute;as inferiores de la Selecci&oacute;n argentina.

El delantero de River también brilla en las categorías inferiores de la Selección argentina.

Bruno Cabral no tiene contrato con River

Cabral tiene padres paraguayos, pero nació en Argentina, desde pequeño jugó en diferentes clubes barriales como Los Leones de Lomas de Zamora, Fortín de Rivarola, Juncal FC y Parque Chas. Luego, entre 2017 y 2022 defendió los colores de Camioneros y en 2023 llegó a la Pre Novena de River por consejo de Gustavo Petrochelli. Una semana después consiguió ser fichado.

En Octava convirtió 34 goles, convirtiéndose en el jugador que más veces convirtió entre las seis categorías que componen la órbita de la AFA.

Para colmo, en la Sub 15 de la Selección argentina no logró quedarse con el titulo de la Liga Evolución organizada por la Conmebol, pero su aporte ofensivo fue muy significativo: convirtió 10 de los 11 goles del conjunto nacional: tres contra Bolivia, dos contra Chile, uno frente a Paraguay, dos contra Uruguay y los dos de la final en el empate con Brasil por 2 a 2 (luego Argentina cayó en los penales).

Aunque ya despertó la atención de los equipos europeos, Cabral no tiene contrato profesional ni tampoco puede tenerlo. El delantero tiene 15 años y recién podrá firmar su primer vínculo laboral el 16 de agosto de 2026, el día que cumplirá 16 años.

