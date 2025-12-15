El regreso de un histórico: Atlético Rafaela volvió a la Primera Nacional con un mendocino entre sus filas

rafaela ascenso Iván Juárez, ovacionado por la gente de Atlético Rafaela. Foto: Gentileza.

Atlético Rafaela se adueñó del desarrollo del primer tiempo, con un equipo intenso en la recuperación y criterioso en el manejo de la pelota. San Martín intentó reaccionar con envíos largos y aproximaciones aisladas, pero se encontró con una defensa sólida que respondió con firmeza en cada intervención.

En el complemento, el conjunto formoseño adelantó sus líneas en busca del empate pero careció de precisión en los metros finales. Atlético Rafaela, lejos de amedrentarse, apostó a controlar el ritmo del partido, sostuvo la presión en la mitad de la cancha y administró la ventaja con inteligencia.

Con el correr de los minutos, el equipo santafesino mostró oficio y templanza para cerrar el encuentro, neutralizando cualquier intento rival y sosteniendo el resultado que le garantizó el esperado ascenso. El pitazo final desató la celebración en el Nuevo Monumental, escenario donde la Crema se mantuvo invicta durante toda la temporada.

atlético rafaela Atlético Rafaela volvió a la Primera Nacional. Foto: Gentileza.

De esta manera, Atlético Rafaela concretó el objetivo de regresar a la Primera Nacional tras 13 meses en el Federal A, categoría en la que no competía desde hacía 35 años, y acompañará a Ciudad Bolívar en el segundo escalón del profesionalismo argentino la próxima temporada, coronando una campaña de crecimiento sostenido y enorme fortaleza como local.

Un mendocino en la Crema

El mendocino Tadeo Marchiori fue titular en la victoria de Atlético Rafaela sobre San Martín de Formosa en la final por el segundo ascenso a la Primera División. El ex Gimnasia y Esgrima de Mendoza llegó a la Crema en enero de este año y disputó un total de 27 partidos además de marcar un gol.

tadeo marchiori rafaela Tadeo Marchiori fue parte del plantel de Atlético Rafaela que ascendió a la Primera Nacional.

El hermano del sobresaliente arquero de Vélez Tomás Marchiori, salió de la provincia buscando sumar minutos y encontró en el elenco dirigido por Iván Juárez un lugar para desplegar su fútbol en esta temporada. Antes, tuvo paso por Huracán Las Heras y Sacachispas.