Torneo Federal A: Ciudad de Bolívar le ganó a Atlético Rafaela y subió a la Primera Nacional

La final del Torneo Federal A y el ascenso para Ciudad de Bolívar

Facundo Affranchino desvió el último penal y el Celeste se consagró campeón del Federal A en el Estadio Único de San Nicolás.#AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/bDbqyW3qTD — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 19, 2025

Para Ciudad de Bolívar convirtieron: Pérez, Yeri, Lapetina, Schonfeld y Maciel. Fallaron González, Quintana y Martínez. En Atlético Rafaela anotaron: Márquez, Ponce, Fuyana y Albertengo. Marraron: Fernández, Ontiveros, Protti y el ex River Affranchino, responsable del último envío.

Para la Crema queda otra instancia para retornar a la Primera Nacional, la de entrar a los cuartos de final la Reválida.

Allí se dieron estos resultados: 9 de Julio de Rafaela ganó 2 a 1 a Deportivo Rincón, Brown de Madryn 2 a 0 a Sportivo Belgrano. Costa Brava y San Martín de Formosa empataron 1 a 1, Juventud Antoniana igualó 0 a 0 con Gimnasia de Chivilcoy, Atenas de Río Cuarto 1- Sarmiento de La Banda 0, y Douglas Haig 2- Argentino de Monte Maíz 0. Este lunes completan Kimberley- Olimpo.