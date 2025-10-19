Inicio Ovación Fútbol Torneo Federal A
TORNEO FEDERAL A

Torneo Federal A: Ciudad de Bolívar le ganó a Atlético Rafaela y subió a la Primera Nacional

El equipo de Ciudad Bolívar se impuso por penales al Atlético Rafaela en la definición del Torneo Federal A y jugará en la Primera Nacional la próxima temporada

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Festejo Celeste. Ciudad  de Bolívar le ganó la final del Torneo Federal A a Atlético Rafaela y jugará por primera vez en la segunda categoría del fútbol argentino.

Luego de igualar 0 a 0 en una final sumamente cerrada, el Torneo Federal A se definió con los tiros desde el punto penal. Allí Ciudad de Bolívar pudo ganar con lo justo 5 a 4 a la Crema sanrafesina y lograr por primera vez el ascenso a la Primera Nacional.

El partido final se jugó este domingo por la tarde en el Estadio Único de San Nicolás bajo el arbitraje de Juan Nebbietti de Bahía Blanca.

El torneo donde participaron los equipos mendocinos de Atlético San Martín, Huracán Las Heras y Gutiérrez Sport Club -no pasaron a la fase de playoffs- tuvo como finalistas a las Aguilas bonaerenses y a la Crema santafesina. El juego fue muy trabado, hubo varias tarjetas amarillas.

La final del Torneo Federal A y el ascenso para Ciudad de Bolívar

Para Ciudad de Bolívar convirtieron: Pérez, Yeri, Lapetina, Schonfeld y Maciel. Fallaron González, Quintana y Martínez. En Atlético Rafaela anotaron: Márquez, Ponce, Fuyana y Albertengo. Marraron: Fernández, Ontiveros, Protti y el ex River Affranchino, responsable del último envío.

Para la Crema queda otra instancia para retornar a la Primera Nacional, la de entrar a los cuartos de final la Reválida.

Allí se dieron estos resultados: 9 de Julio de Rafaela ganó 2 a 1 a Deportivo Rincón, Brown de Madryn 2 a 0 a Sportivo Belgrano. Costa Brava y San Martín de Formosa empataron 1 a 1, Juventud Antoniana igualó 0 a 0 con Gimnasia de Chivilcoy, Atenas de Río Cuarto 1- Sarmiento de La Banda 0, y Douglas Haig 2- Argentino de Monte Maíz 0. Este lunes completan Kimberley- Olimpo.

