San Martín de San Juan le ganó a Independiente y el clásico con Godoy Cruz será una final

Tras esta victoria en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez, los sanjuaninos llegaron a 17 puntos y se metieron en zona de clasificación a los playoffs, pero sobre todo sumaron en los promedios y en la tabla anual, donde están luchando por la permanencia.

san martin 2 (1) San Martín de San Juan puede superar a Godoy Cruz si gana en el Gambarte.

Del otro lado, el Rojo sigue sin sumar y en el fondo de la tabla de posiciones del Grupo B, con tan solo 6 unidades.