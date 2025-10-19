San Martín de San Juan le ganó a Independiente y el clásico con Godoy Cruz será una final

San Martín de San Juan le ganó 1 a 0 a Independiente por la fecha 13 y se acercó a Godoy Cruz en la tabla anual justo antes del clásico que protagonizarán en el Gambarte.
San Martín de San Juan le ganó a Independiente y se acercó a Godoy Cruz en la tabla anual justo antes del clásico.
San Martín de San Juan le ganó 1 a 0 a Independiente por la fecha 13 y se acercó a Godoy Cruz en la tabla anual justo antes del clásico que protagonizarán en el Gambarte.
Tras esta victoria en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez, los sanjuaninos llegaron a 17 puntos y se metieron en zona de clasificación a los playoffs, pero sobre todo sumaron en los promedios y en la tabla anual, donde están luchando por la permanencia.
Del otro lado, el Rojo sigue sin sumar y en el fondo de la tabla de posiciones del Grupo B, con tan solo 6 unidades.
El único gol del partido fue convertido por el extremo derecho Tomás Fernández y a los 6' la visita tuvo la chance de abrir el marcador desde el punto penal, pero el guardameta local Matías Borgogno contuvo el remate de Pablo Galdames.
Promedios
Tabla Anual
Faltan 3 fechas y desciende el último de cada tabla. Por ahora Aldosivi sería el último en ambas y descendería San Martín como penúltimo de la tabla anual.