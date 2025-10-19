Inicio Ovación Fútbol San Martín de San Juan
Torneo Clausura

San Martín de San Juan le ganó a Independiente y el clásico con Godoy Cruz será una final

San Martín de San Juan le ganó a Independiente y se acercó a Godoy Cruz en la tabla anual justo antes del clásico.

Por UNO
San Martín de San Juan le ganó 1 a 0 a Independiente por la fecha 13 y se acercó a Godoy Cruz en la tabla anual justo antes del clásico que protagonizarán en el Gambarte.

Tras esta victoria en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez, los sanjuaninos llegaron a 17 puntos y se metieron en zona de clasificación a los playoffs, pero sobre todo sumaron en los promedios y en la tabla anual, donde están luchando por la permanencia.

san martin 2 (1)
Del otro lado, el Rojo sigue sin sumar y en el fondo de la tabla de posiciones del Grupo B, con tan solo 6 unidades.

El único gol del partido fue convertido por el extremo derecho Tomás Fernández y a los 6' la visita tuvo la chance de abrir el marcador desde el punto penal, pero el guardameta local Matías Borgogno contuvo el remate de Pablo Galdames.

Embed - EL ROJO PERDIÓ EN SAN JUAN Y SIGUE EN CAÍDA LIBRE | San Martín SJ 1-0 Independiente | RESUMEN

Así está la lucha por la permanencia tras el triunfo de San Martín de San Juan

Promedios

  • 26) Banfield 1,126
  • 27) Gimnasia La Plata 1,099
  • 28) Sarmiento 1,099
  • 29) San Martín de San Juan 0,897
  • 30) Aldosivi 0,828

Tabla Anual

  • 26) Gimnasia La Plata 29
  • 27) Talleres 27
  • 28) Godoy Cruz 27
  • 29) San Martín de San Juan 26
  • 30) Aldosivi 24

Faltan 3 fechas y desciende el último de cada tabla. Por ahora Aldosivi sería el último en ambas y descendería San Martín como penúltimo de la tabla anual.

