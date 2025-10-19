Video: la tremenda reacción de Juanfer Quintero cuando fue reemplazado en River

El volante de River Juan Fernando Quintero explotó tras ser reemplazado por el DT Marcelo Gallardo en el triunfo por 2 a 0 sobre Talleres en Córdoba, por la fecha 13 del Torneo Clausura
A Juan Fernando Quintero nunca se lo había visto en esa actitud arrojando algo contra el banco tras ser reemplazado por Marcelo Gallardo. El triunfo millonario ayudó a que el lío con el colombiano no fuera mayor. Tal vez Gallardo se tomó el hecho como una calentura del momento de un jugador que no quiere dejar el campo de juego.
Juanfer considera al entrenador millonario casi como un padre, pero eso no hace que oculte sus emociones, y a tal punto que no pudo hacerlo cuando, a los 19 minutos del segundo tiempo, el Muñeco decidió reemplazarlo por Maximiliano Meza.
Caliente como nunca, se lo vio lanzar algún insulto al aire ("siempre la misma m...", dijo , según se pudo ver en el televisión) y tiró algún objeto contra el acrílico que cubre el banco de suplentes. Solo en un costado, estuvo así hasta que llegó el gol de, justamente, el futbolista que ingresó en su lugar.
Luego cuando se le pasó el enojo y bajaron las pulsaciones, a Juanfer Quintero se lo vio sonriente y apoyando al equipo como siempre lo hace desde el lugar que le toque estar.
Desde su vuelta al Millo (equipo con el que ganó la Copa Libertadores 2018 al vencer en la final a Boca en la final jugada en el Bernabéu, de Madrid, España), Quintero disputó 15 partidos con la camiseta de River; ocho como titular y siete como suplente. De las veces que jugó desde el inicio fue reemplazado en siete: la única vez que se quedó en cancha hasta el pitazo final fue en la derrota 2-1 ante Riestra en el Monumental.