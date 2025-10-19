Video: la tremenda reacción de Juanfer Quintero cuando fue reemplazado en River

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Futbolfpc/status/1979739139764592838&partner=&hide_thread=false “SIEMPRE LA MISMA MIERDA”.



El ENOJO de Juan Fernando Quintero tras ser sustituido al minuto 64 del partido de River vs Talleres. Clarito lo que dijo Juanfer.



Gallardo lo pone para que lo salve o lo termina sacando porque no confía en él. pic.twitter.com/EUsWLHoyKo — Fútbol colombiano (@Futbolfpc) October 19, 2025

Caliente como nunca, se lo vio lanzar algún insulto al aire ("siempre la misma m...", dijo , según se pudo ver en el televisión) y tiró algún objeto contra el acrílico que cubre el banco de suplentes. Solo en un costado, estuvo así hasta que llegó el gol de, justamente, el futbolista que ingresó en su lugar.

Luego cuando se le pasó el enojo y bajaron las pulsaciones, a Juanfer Quintero se lo vio sonriente y apoyando al equipo como siempre lo hace desde el lugar que le toque estar.

Gallardo reemplaza seguido a Juanfer Quintero en River

Desde su vuelta al Millo (equipo con el que ganó la Copa Libertadores 2018 al vencer en la final a Boca en la final jugada en el Bernabéu, de Madrid, España), Quintero disputó 15 partidos con la camiseta de River; ocho como titular y siete como suplente. De las veces que jugó desde el inicio fue reemplazado en siete: la única vez que se quedó en cancha hasta el pitazo final fue en la derrota 2-1 ante Riestra en el Monumental.