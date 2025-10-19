Buendía marcó un gol fundamental en el triunfazo del Aston Villa sobre el Tottenham

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1979925679224360977&partner=&hide_thread=false "Buendia":

Porque convirtió el gol para la victoria de Aston Villa contra Tottenham en la #PremierLeague pic.twitter.com/YfcK0LypdJ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 19, 2025

Emery hizo ingresar a Buendía para buscar mayor profundidad, y la respuesta fue inmediata: el rosarino tomó la pelota en la puerta del área y colocó un disparo preciso al ángulo para decretar el 2 a 1 definitivo.

Así el Aston Villa quedó en zona de clasificación europea y consolidó una racha positiva en el torneo. Buendía, que volvió tras una larga inactividad por lesión a comienzos de año, empieza a recuperar continuidad y nivel.

Buendía sigue marcando goles en Aston Villa

El mediapunta Buendía llegó así a tres goles en la actual Premier League, igualando su cifra de toda la temporada anterior, en la que había marcado la misma cantidad en 27 presentaciones. Su mejor registro individual continúa siendo el de la 2020/21 con Norwich City, cuando sumó 15 tantos en 41 partidos.

Desde su llegada a Birmingham en 2021, Buendía, de 28 años, acumuló más de 100 encuentros con la camiseta de Aston Villa y se transformó en un habitual del plantel principal.