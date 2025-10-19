Inicio Ovación Fútbol Emiliano Buendía
Fútbol inglés

Buendía marcó un gol fundamental en el triunfazo del Aston Villa sobre el Tottenham

Aston Villa, con un golazo del Emiliano Buendía, le ganó al Tottenham en Londres por la Premier League

Por UNO
Aston Villa, con un gol decisivo del delantero Emiliano Buendía, le ganó este domingo por 2 a 1 al Tottenham, en Londres por la fecha 8 de la Premier League. En el equipo ganador fue titular el arquero de la Selección argentina Emiliano Dibu Martínez y en el perdedor no pudo jugar el defensor albiceleste Cuti Romero porque se lesionó en la entrada en calor.

El argentino marcó el gol en la remontada de su equipo con un zurdazo a los 32 minutos del segundo tiempo. Así se confirmó el buen momento del equipo de Unai Emery en la Premier League inglesa.

buendia-aston-villa-1
Tottenham abrió el marcador en el primer tiempo por intermedio del uruguayo Rodrigo Bentancur, pero el Villa ajustó el rendimiento tras el descanso y encontró la igualdad con un tanto de Ollie Watkins.

Emery hizo ingresar a Buendía para buscar mayor profundidad, y la respuesta fue inmediata: el rosarino tomó la pelota en la puerta del área y colocó un disparo preciso al ángulo para decretar el 2 a 1 definitivo.

Así el Aston Villa quedó en zona de clasificación europea y consolidó una racha positiva en el torneo. Buendía, que volvió tras una larga inactividad por lesión a comienzos de año, empieza a recuperar continuidad y nivel.

Buendía sigue marcando goles en Aston Villa

El mediapunta Buendía llegó así a tres goles en la actual Premier League, igualando su cifra de toda la temporada anterior, en la que había marcado la misma cantidad en 27 presentaciones. Su mejor registro individual continúa siendo el de la 2020/21 con Norwich City, cuando sumó 15 tantos en 41 partidos.

Desde su llegada a Birmingham en 2021, Buendía, de 28 años, acumuló más de 100 encuentros con la camiseta de Aston Villa y se transformó en un habitual del plantel principal.

