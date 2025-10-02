Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía, los goles argentinos en la Europa League

El equipo español mantuvo su invicto en el certamen y con 4 puntos se ubica en la 8va. posición, en zona de clasificación a los octavos de final.

El rosarino Lo Celso lleva 2 goles y 2 asistencias en los primeros 8 partidos de la temporada y sus números en el club andaluz indican nada menos que 27 tantos y 11 asistencias en 87 encuentros.

"Importante victoria fuera de casa. Gran esfuerzo de todo el equipo ! Seguimos por más...Feliz de volver a marcar con esta camiseta" (Lo Celso en X). "Importante victoria fuera de casa. Gran esfuerzo de todo el equipo ! Seguimos por más...Feliz de volver a marcar con esta camiseta" (Lo Celso en X).

Embed - GOLAZO TOTAL DE GIO LO CELSO PARA EL TRIUNFO A DOMICILIO | Ludogorets 0-2 Real Betis | RESUMEN

Un Buendía para el Aston Villa

También de visitante ganó el Aston Villa ante el Feyenoord de Países Bajos, en Rotterdam, con goles de Emiliano Buendía a los 61' y el escocés John Mc Ginn a los 79'.

buendia 1

Sin Dibu Martínez el conjunto inglés consiguió su segunda victoria en igual cantidad de partidos y comparte el liderazgo con otros cinco equipos.

Emiliano Buendía. quien regresó al club tras un préstamo en el Bayer Leverkusen, marcó su segundo gol consecutivo y sus números en el Aston Villa indican 12 goles y 10 asistencias en 105 partidos.