Europa League

Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía, los goles argentinos en la Europa League

Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía marcaron para las respectivas victorias del Betis y el Aston Villa en la segunda fecha de la Europa League.

Por UNO
Lo Celso fue figura en el Betis.

Lo Celso hizo el primero con un golazo y el español Francisco Javier Hidalgo Gómez, en contra, aseguró la victoria 2 a 0 del Betis ante el Ludogorets, en Bulgaria.

El equipo español mantuvo su invicto en el certamen y con 4 puntos se ubica en la 8va. posición, en zona de clasificación a los octavos de final.

El rosarino Lo Celso lleva 2 goles y 2 asistencias en los primeros 8 partidos de la temporada y sus números en el club andaluz indican nada menos que 27 tantos y 11 asistencias en 87 encuentros.

"Importante victoria fuera de casa. Gran esfuerzo de todo el equipo ! Seguimos por más...Feliz de volver a marcar con esta camiseta" (Lo Celso en X). "Importante victoria fuera de casa. Gran esfuerzo de todo el equipo ! Seguimos por más...Feliz de volver a marcar con esta camiseta" (Lo Celso en X).

Un Buendía para el Aston Villa

También de visitante ganó el Aston Villa ante el Feyenoord de Países Bajos, en Rotterdam, con goles de Emiliano Buendía a los 61' y el escocés John Mc Ginn a los 79'.

Sin Dibu Martínez el conjunto inglés consiguió su segunda victoria en igual cantidad de partidos y comparte el liderazgo con otros cinco equipos.

Emiliano Buendía. quien regresó al club tras un préstamo en el Bayer Leverkusen, marcó su segundo gol consecutivo y sus números en el Aston Villa indican 12 goles y 10 asistencias en 105 partidos.

