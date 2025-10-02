Bueno, bonito y barato: cuánto sale cambiar los muebles de cocina para remodelar tu casa

Renovar la cocina es una de las reformas del hogar más visibles y valoradas, pero muchas personas se frenan por la idea de que es demasiado costosa. Sin embargo, con criterio y buenas elecciones, es posible lograr un cambio “bueno, bonito y barato”. Aquí te contamos cuánto salen los muebles con los que remodelaras según el mercado argentino, y cómo optimizar la inversión.

Algunos productos representativos que se encuentran hoy en Mercado Libre que ilustran los costos aproximados:

Alacena Ricchezze Livorno 2 Puertas 120cm: $72.640 ARS

Alacena Ricchezze Sorrento 120cm: $123.999 ARS

Bajo mesada 140cm Lux: $217.399 ARS

Muebles de cocina a medida (zona oeste): $100.001 ARS

Isla/Barra desayunador minimalista: $359.999 ARS

Combo cocina Mosconi: $270.900 ARS

Estas cifras permiten ver que el precio puede variar fuertemente según tipo, tamaño, material y nivel de personalización. Además, los rangos de precios que van desde $150.000 ARS para piezas simples en melamina hasta valores mucho mayores para kits completos o mobiliario a medida.

muebles de cocina en mercado libre Estos son algunos precios que tiene Mercado Libre de muebles de cocina. Muchas veces tiene envío gratis.

Trucos para renovar tu casa “barato pero bien”

Para conseguir un resultado moderno sin gastar una fortuna, te sugerimos algunas estrategias que debes tener en cuenta para cumplir con las "3B":