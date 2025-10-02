Batalla campal: brutal golpiza a un adolescente a la salida de un boliche.

Esta pelea derivó en otro enfrentamiento protagonizado por varios jóvenes, quienes en una actitud de extrema violencia golpearon a un adolescente de 16 años que estaba tirado en el suelo, mientras algunas jóvenes que abndonaban el local bailable intentaban defenderlo.

En las imágenes del video que circuló en las redes sociales, se observa que unos diez jóvenes golpean al adolescente, mientras otros observan el violento incidente alrededor de ellos, durante la pelea ocurrida en la madrugada del domingo en Rincón de los Sauces, una localidad ubicada en el noreste de Neuquén.

Una fuente de la Policía neuquina indicó que la situación no fue denunciada y que por lo tanto, no se inició ninguna investigación por el incidente: “Sobre ese video no tenemos denuncias ni conocimiento. El único hecho en el que tomamos intervención fue el de dos chicas jóvenes que se pelearon este domingo", dijo el comisario Juan Valenzuela, titular de la Comisaría 35, en diálogo con la radio LU5 de Neuquén.

Y agregó: “Cuando sucede un hecho así, lo habitual es que la gente se acerque a la comisaría y formalice un escrito. A partir de ahí se piden filmaciones y pruebas. Me sorprende que no tengamos registros de esto”, dijo al referirse a la violenta golpiza al adolecente.

Boliche ataque chicas En medio de una batalla campal, golpearon brutalmente en el piso a un adolescente de 16 años a la salida de un boliche. Foto gentileza lmneuquen.com

El jefe policial explicó que “por ahí no hicieron la denuncia y ese puede ser el motivo. Si la Fiscalía hubiese tomado conocimiento del incidente, ya nos hubieran dado directivas para actuar”.

Mientras, el medio local Patagonia Press reveló que el video de la golpiza al adolescente de 16 años, corresponde a la misma noche en la que ocurrió la pelea de las dos chicas que sí fue denunciada en sede policial.

El brutal enfrentamiento se desató a la salida de un boliche llamado VIP, al que habrían asistido los jóvenes involucrados que terminó con la golpiza al adolescente. Por estas horas y transcurridos algunos días, se desconoce qué fue lo que originó la violenta pelea.