Un adolescente de 15 años murió luego de descompensarse durante un partido de truco.

Lautaro Manieri, de 15 años, se encontraba en el comedor de la escuela jugando al truco con sus compañeros, en medio de los festejos del Día del Estudiante, y de manera repentina sufrió una descompensación. El adolescente fue asistido de inmediato por un servicio médico y derivado de urgencia a la clínica cordobesa.

El personal médico le diagnosticó un coágulo en la cabeza lo que derivó en un cuadro gravísimo permaneciendo en estado vegetativo hasta su fallecimiento, ocurrido en las últimas horas de este miércoles, provocando una inmensa conomoción en la comunidad educativa.

El adolescente era arquero en las inferiores del Club All Boys de la ciudad de Córdoba, y la institución lamentó su fallecimiento declarando tres días de duelo.

Se trata de la cuarta muerte que ocurre en los últimos cinco días en la provincia en que las víctimas son menores de edad. El primer caso se registró en el Club Atlético San Lorenzo de Las Flores, donde un menor de 13 años se descompensó durante un entrenamiento de fútbol.

Fatal menor campo U n adolescente de 15 años murió tras descompensarse mientras jugaba al truco. Es el cuarto caso de muerte de menores en cinco días. Foto gentileza eldoce.tv

El segundo hecho se registró en una plaza cercana a un colegio de la ciudad de Carlos Paz. Allí un alumno de la misma edad sufrió una muerte súbita en medio de una clase de Educación Física.

Mientras que la tercera muerte fue la de Lautaro, que causó una gran conmoción en la comunidad por ser integrante del club All Boys. Además, un niño de 7 años, llamado Thian Toledo, sufrió un paro cardiorrespiratorio en medio de un cumpleaños que se festejaba en Río Tercero.