Un adolescente de 15 años murió luego de descompensarse durante un partido de truco

En medio de los festejos de la semana del estudiante, un adolescente de 15 años murió tras descompensarse mientras jugaba al truco. Se trata del cuarto caso de muerte de menores en cinco días

En un episodio que provocó conmoción, un adolescente de 15 años se descompensó mientras jugada un partido de truco en una escuela mientras celebrada la semana del estudiante y fue trasladado a un hospital, donde se conoció su miuerte en las últimas horas. Se trata del cuarto caso que se registra en la provincia, en menos de una semana, que involucra a niños con insuficiencias cardíacas.

El lamentable episodio ocurrió este martes currió el martes en la escuela Guarnición Aérea Ipet 251, situada en el extremo sur de la ciudad de Córdoba. El menor fue trasladado en una ambulancia a la Clínica Vélez Sarsfield, donde permaneció internado un día hasta su fallecimiento.

Lautaro Manieri, el adolescente de 15 años que se descompensó durante un partido de truco. Era arquero del Club All Boys.

Lautaro Manieri, de 15 años, se encontraba en el comedor de la escuela jugando al truco con sus compañeros, en medio de los festejos del Día del Estudiante, y de manera repentina sufrió una descompensación. El adolescente fue asistido de inmediato por un servicio médico y derivado de urgencia a la clínica cordobesa.

El personal médico le diagnosticó un coágulo en la cabeza lo que derivó en un cuadro gravísimo permaneciendo en estado vegetativo hasta su fallecimiento, ocurrido en las últimas horas de este miércoles, provocando una inmensa conomoción en la comunidad educativa.

El adolescente era arquero en las inferiores del Club All Boys de la ciudad de Córdoba, y la institución lamentó su fallecimiento declarando tres días de duelo.

Se trata de la cuarta muerte que ocurre en los últimos cinco días en la provincia en que las víctimas son menores de edad. El primer caso se registró en el Club Atlético San Lorenzo de Las Flores, donde un menor de 13 años se descompensó durante un entrenamiento de fútbol.

Fatal menor campo
Un adolescente de 15 años murió tras descompensarse mientras jugaba al truco. Es el cuarto caso de muerte de menores en cinco días.

El segundo hecho se registró en una plaza cercana a un colegio de la ciudad de Carlos Paz. Allí un alumno de la misma edad sufrió una muerte súbita en medio de una clase de Educación Física.

Mientras que la tercera muerte fue la de Lautaro, que causó una gran conmoción en la comunidad por ser integrante del club All Boys. Además, un niño de 7 años, llamado Thian Toledo, sufrió un paro cardiorrespiratorio en medio de un cumpleaños que se festejaba en Río Tercero.

