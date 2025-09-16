Inicio Rugby Rugby
TRISTE DECESO

Un jugador de rugby argentino resultó muerto en un partido del torneo de la Unión de Paraguay

Un deportista de argentino resultó muerto en un partido de la Unión de Rugby de Paraguay, pese a la inmediata asistencia en la cancha. Imágenes sensibles

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
A pesar que el rugbier argentino fue atendido apenas se desplomó en pleno partido

A pesar que el rugbier argentino fue atendido apenas se desplomó en pleno partido, el equipo médico no pudo evitar que terminara muerto en el campo de juego.

El jugador argentino de rugby del equipo Old King Club de Paraguay, Esteban César Racca, falleció a sus 41 años tras desvanecerse en pleno partido. Pese a la inmediata atención médica en plena cancha, no se pudo evitar el triste deceso del deportista.

En un partido por el torneo Pre-Intermedia Metropolitano, disputado en las instalaciones de la Unión de Rugby de Paraguay, el jugador se desplomó en pleno encuentro. Pese a la asistencia inmediata de cuerpo médico y compañeros, falleció a sus 41 años.

"Él se desploma en una jugada de scrum, sale de esa formación, da dos pasos y cae”, reveló el fiscal dela causa que investiga el las causas por las que terminó muerto el rugbier. Para esclarecer lo sucedido, la fiscalía solicitó a ambos clubes las grabaciones completas del encuentro, con el objetivo de determinar si hubo alguna acción antideportiva vinculada al fatal desenlace.

Se investiga porque resultó muerto Esteban Racca en pleno partido de rugby

El forense de la causa, Pablo Lemir, aseguró que la muerte de Racca fue producto de un traumatismo craneoencefálico cerrado debido a un golpe en su cabeza que habría ocurrido entre cinco y diez minutos antes de que cayera al suelo: “Él se desploma en una jugada scrum, sale de esa formación, da dos pasos y cae”.

Embed - El jugador de rugby argentino Esteban Racca murió en pleno partido de la Unión de Paraguay

Desde la URP (Unión de Rugby de Paraguay) difundieron un comunicado expresando “nuestro profundo dolor ante el fallecimiento del jugador Esteban Racca. En este momento tan difícil, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros de equipo y a toda la comunidad del rugby. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades competentes desde el momento de lo ocurrido”.

Asimismo, el Old King Club publicó: “Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero Esteban Racca. Hoy el rugby nos recuerda lo frágil de la vida. Tu entrega, tu pasión y tu amistad quedarán por siempre en nuestra memoria y en la historia de este club. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la familia rugbier en este momento de tristeza. Descansa en paz, hermano de la ovalada”.

Temas relacionados: