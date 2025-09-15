Cambios en Los Pumas para los partidos con Sudáfrica por el Rugby Championship: cuándo juegan y dónde verlo

El equipo argentino buscará allí su tercera victoria en el certamen tras haber derrotado a los All Blacks en Buenos Aires y a los Wallabies el sábado último.

Luego del compromiso en Durban, el seleccionado nacional cerrará su participación en el Rugby Championship el sábado 4 de octubre en Londres, donde enfrentará nuevamente a los Springboks en terreno neutral, tras ceder la localía por motivos económicos.

Dos cambios en el plantel de Los Pumas

Felipe Contepomi introdujo solo dos cambios en el plantel que afrontará los duelos ante los Springboks y son los regresos del apertura tucumano Tomás Albornoz y el hooker cordobés Leonel Oviedo.

Albornoz es habitualmente titular, pero sufrió una lesión en una mano ante Nueva Zelanda y ocupará el lugar del santiagueño Nicolás Roger, mientras que Oviedo, hermano de Joaquín que es el octavo titular, estuvo como tercer hooker en convocatorias anteriores y remplazará al primera línea marplatense Ignacio Calles.

Las posiciones del Rugby Championship

Luego de 4 fechas todo está más ajustado que nunca en uno de los Rugby Championship más parejos de los que se tenga recuerdo.

Australia consiguió doble puntos bonus en la derrota ante Argentina y lidera con 11 unidades, mientras que lo siguen Sudáfrica y Nueva Zelanda, con 10 cada uno.

Finalmente, Los Pumas están cuartos con 9 puntos, aunque a solo dos de Australia y se ilusionan con hacer historia.

La agenda de Los Pumas para el cierre del 2025

Los Pumas ya tienen definida su agenda internacional para el cierre del 2025, que además de los dos partidos con Sudáfrica incluirá una exigente gira por Europa en noviembre.

En esa ventana internacional se medirán con Gales en Cardiff (9/11), Escocia en Edimburgo (16/11) e Inglaterra en Londres (23/11), encuentros que servirán para determinar las posiciones del ranking mundial que se usarán como referencia en diciembre para el sorteo del Mundial 2027.