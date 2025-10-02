El paraíso del Caribe que es una fiesta: arena blanca, aguas turquesas y mucho más

Embed - Benito Antonio en Instagram: "una más" View this post on Instagram A post shared by Benito Antonio (@badbunnypr)

En este contexto, el Caribe se puso de fiesta y recibió a muchas celebridades que aprovecharon para viajar y disfrutar de los conciertos. Algunas de las figuras que acudieron fueron Pedro Pascal, LeBron James, Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricky Martin, entre otros.

Atracciones de Puerto Rico: una fiesta en el Caribe

Puerto Rico invita a los viajeros a experimentar variadas propuestas. Las playas son uno de los principales atractivos del país, ofreciendo a los turistas la posibilidad de pasar relajantes jornadas de mar y sol, y al mismo tiempo, practicar deportes acuáticos.

playa en puero rico Puerto Rico tiene playas de arena blanca y aguas cristalinas. Imagen: Freepik.

Algunas de las más conocidas son la playa Flamenco en Culebra. Es reconocida como una de las mejores playas del mundo, y es ideal para disfrutar del hermoso paisaje. Otras playas que vale la pena visitar son El Escambrón en San Juan, playa de Vega Alta, y Crash Boat en Aguadilla.

En el ámbito cultural Puerto Rico se destaca la música. De hecho, San Juan es conocida como la capital de la salsa, ya que sus calles han sido la cuna de muchos exponentes del género como Marc Anthony, Tito Puente, Sonora Ponceña, entre otras.

viejo san juan puero rico El Viejo San Juan es el centro histórico de la capital de Puerto Rico. Imagen: Pexels.

Por otro lado, los viajeros tienen la posibilidad de visitar lugares emblemáticos fundamentales en la historia y las raíces de la salsa, como el monumento del Lavoe, las tumbas del propio Lavoe, y el Museo de la Música Puertorriqueña.