Messi y 6 más: quiénes son los futbolistas argentinos que figuran en el Top 100 del siglo XXI

Lionel Messi encabeza el Top 100 de los mejores futbolistas del siglo publicado por la revista inglesa Four Four Two y en el listado aparecen otros 6 jugadores argentinos.

Por UNO
Messi es el mejor del siglo según Four Four Two.

Messi es escoltado por Cristiano Ronaldo y el top 5 se completa con tres de sus ex compañeros del Barcelona: Xavi Hernández, Andrés Iniesta y el brasileño Ronaldinho.

Messi compartió el Top 4 con Iniesta y Xavi.

Los franceses Zinedine Zidane y Thierry Henry, el arquero alemán Manuel Neuer, el brasileño Kaka y el uruguayo Luis Suárez, otro amigo de Messi, completan el Top 10 de jugadores teniendo en cuenta el primer cuarto del siglo XXI.

Los otros argentinos en el Top 100 de Four Four Two

Sergio Agüero en el puesto 26 y Ángel Di María en el 57 encabezan el lote de representantes argentinos en el listado de los 100 mejores del siglo que se completa con otros 4 nombres históricos.

El Kun es el segundo mejor argentino del siglo.

Juan Román Riquelme (86), Hernán Crespo (89), Carlos Tevez (91) y Javier Zanetti (94) son los otros argentinos elegidos.

Messi y Di María son los únicos campeones del Mundial Qatar 2022 en la nómina y a ellos se les suma el Kun Agüero si se tiene en cuenta a los subcampeones de Brasil 2014 y a los campeones de la Copa América 2021.

El Top 100 de Four Four Two

top 100 442

