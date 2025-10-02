Conor McGregor vuelve al octágono

El irlandés lleva cinco años sin subirse al octágono, por lo que su vuelta representa todo un suceso para la UFC. Se trata del primer doble campeón simultáneo de la compañía que regresará en el evento que es considerado como el más importante de los deporte de contacto.

Su retiro de las luchas se produjo en julio de 2021 cuando sufrió una grave lesión en la pierna durante la trilogía contra Dustin Poirier. Todo indicaba que el momento final había llegado y estas ideas se afianzaron aún más cuando - luego de participar de The Ultimate Fighter junto a Michael Chandler - expresó que habría un combate entre ambos para el UFC 303 del 2024, sin embargo McGregor se volvió a lesionar (en esta oportunidad fue el dedo) y no logró pelear.

El panorama mejoró notablemente ya que Dana White - jefe de la UFC - anunció que en 2026 se realizará un evento histórico en la Casa Blanca por motivo del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos y la UFC será parte de magnífico evento.

Tras el anuncio el irlandés dijo que sería parte y todo parecía un mal chiste; no obstante ahora reveló que estará al 100% y será parte de la velada: "Trato cerrado, firmado, entregado. McGregor competirá en la Casa Blanca para el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos".

McGregor Vuelve el luchador más carismático y mediático de todos.

¿No será un mal chiste?

En el último tiempo el luchador ha subido varios videos entrenando donde se lo ve con un estado físico formidable y, por el momento, se dejaron de filtrar videos suyos en la noche con amigos o discutiendo con personas en estado de ebriedad. Dana White dijo que confirma en McGregor ya que "nunca le ha fallado en su palabra", por lo tanto, no habría nada que temer.

El irlandés detalló que "habrá un periodo de aislamiento en el que no contestaré al teléfono. Es una operación de seis meses. Se apagará y se ejecutará el trabajo".

Con respecto a cuánto cobraría McGregor, no se ha dado a conocer la cifra y el luchador declaró que negociará directamente con Estados Unidos mientras que adelantó: "Quiero 100 millones de dólares y 100 'VISA Golden' para mis familiares y amigos. Tengo muchas ganas de volver a entretener al mundo. No estoy negociando con la UFC como de costumbre, estoy negociando con los Estados Unidos de América".