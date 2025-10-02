El país con la mina de diamantes más grande del planeta Tierra: se ve desde el espacio

La mina fue descubierta en 1955 por geólogos soviéticos, y durante las décadas siguientes se convirtió en una de las fuentes más importantes de diamantes del planeta Tierra. A diferencia de otras minas modernas, Mirny fue excavada principalmente a mano y con maquinaria pesada de la época, lo que refleja la magnitud del proyecto en una región con condiciones climáticas extremas, donde las temperaturas invernales pueden descender a menos 50 grados Celsius.

La operación no solo transformó la economía local, sino que también impulsó la urbanización de la ciudad cercana de Mirny en Rusia, creada específicamente para albergar a los trabajadores y sus familias.

Diamentes (1) Representa un ejemplo extremo de minería a cielo abierto

La importancia de esta colosal mina de diamantes

Aunque hoy en día la mina de Mirny ya no es la más productiva en términos de volumen y valor de diamantes, sigue siendo un símbolo de ingeniería y ambición humana. La extracción de diamantes se ha trasladado principalmente a minas subterráneas cercanas, debido a los riesgos de trabajar en un pozo abierto de tales dimensiones. Sin embargo, la enorme excavación a cielo abierto permanece como un espectáculo visual impresionante y un recordatorio del impacto humano en el paisaje natural.

La mina también despierta curiosidad y fascinación internacional. Muchos consideran su cráter como una maravilla industrial, un ejemplo extremo de cómo la necesidad de recursos valiosos puede moldear el territorio de manera drástica. Para geólogos y turistas, aunque el acceso directo al fondo del pozo está restringido, el área sigue siendo un lugar de interés, tanto por su historia minera como por su magnitud física.