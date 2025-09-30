El barco rompehielos más colosal del planeta Tierra: con más 170 metros abre rutas esenciales en el Ártico

El barco rompehielos más colosal del planeta Tierra: con más 170 metros abre rutas en el Ártico

Uno de los ejemplos más espectaculares de esta ingeniería es el barco rompehielos de propulsión nuclear Arktika, perteneciente al Proyecto 22220. Según Arctic Rusia, con sus 173,3 metros de eslora, es actualmente el rompehielos más grande y potente del planeta Tierra.

Diseñado específicamente para abrir rutas en el hielo del Ártico, este coloso barco permite que otras embarcaciones naveguen de manera segura a través de las rutas marítimas emergentes de la región, contribuyendo tanto al comercio como a la presencia estratégica en el norte del planeta Tierra.

rompehielos de propulsión nuclear Arktika (1) Recibe el nombre de su predecesor que zarpó en 1972

¿Cómo es este colosal barco?

El Arktika combina la seguridad y eficiencia de la propulsión nuclear con un diseño capaz de enfrentar las condiciones más extremas. La construcción de este barco representa no solo un logro de la ingeniería moderna, sino también un instrumento clave en la geopolítica y la economía de la región, donde la presencia y el control del hielo se traducen en influencia estratégica.

Este barco se caracteriza por: