El barco de contenedores más grande del planeta Tierra: 24.000 containers y más de 350 metros

Este barco representa un hito en la industria naviera moderna, demostrando cómo la ingeniería pueden aumentar la eficiencia del comercio global

Valentina Araya
Valentina Araya
Este barco es esencial para el mundo al transportar miles de productos 

En el comercio marítimo global, la eficiencia de los barcos de mercancías es clave para mantener la fluidez de las cadenas de suministro. A medida que la demanda de productos aumenta en todo el planeta Tierra y los mercados se vuelven más interconectados, las empresas navieras buscan soluciones para transportar grandes volúmenes de carga de manera más rápida y económica.

La capacidad de los buques portacontenedores, su tamaño y tecnología son factores determinantes para lograr esta eficiencia. Los avances en ingeniería naval han permitido la construcción de embarcaciones cada vez más grandes, capaces de reducir costos, optimizar rutas y conectar continentes con mayor rapidez. Te contamos cuál es el más grande del planeta Tierra.

Uno de los ejemplos más impresionantes de esta tendencia es el Ever Ace, operado por la compañía taiwanesa Evergreen Marine. Este barco se ha consolidado como uno de los más importantes en todo el planeta Tierra debido a su capacidad, dimensiones y tecnología, estableciendo un nuevo estándar en el transporte marítimo de mercancías.

La construcción y operación de este buque refleja la evolución del sector hacia la maximización de la eficiencia y la capacidad de carga, así como la necesidad de adaptar la infraestructura portuaria para manejar embarcaciones de gran tamaño.

¿Cómo es el barco comercial más grande del planeta Tierra?

Esta barco tiene una capacidad nominal de 23.992 TEU (Twenty-foot Equivalent Units), lo que lo convierte en uno de los portacontenedores más grandes del planeta Tierra. Esta capacidad le permite transportar miles de contenedores de manera simultánea, optimizando el flujo de mercancías entre puertos internacionales. Así mismo se caracteriza por:

  • Dimensiones: este buque posee una eslora de 400 metros y una manga de 61,5 metros, lo que le permite albergar grandes volúmenes de carga en su cubierta y bodegas, manteniendo la estabilidad y seguridad durante la navegación.
  • Construcción: este barco fue fabricado con tecnología avanzada en Corea del Sur, incorporando sistemas de propulsión eficientes y estructuras diseñadas para soportar cargas extremas. Esto asegura un rendimiento confiable y sostenibilidad operativa a largo plazo.
  • Rutas comerciales: opera principalmente en rutas entre Asia y Europa, facilitando el comercio en todo el planeta Tierra y contribuyendo a la conectividad global. Su tamaño y capacidad permiten reducir el número de viajes necesarios para transportar la misma cantidad de mercancías, disminuyendo costos logísticos.
  • Impacto en la industria: la existencia de buques como el Ever Ace impulsa la modernización de puertos y la adopción de nuevas tecnologías en la logística marítima, al mismo tiempo que plantea desafíos en términos de sostenibilidad ambiental y gestión portuaria.

