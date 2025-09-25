El barco de contenedores más grande del planeta Tierra: 24.000 containers y más de 350 metros

Uno de los ejemplos más impresionantes de esta tendencia es el Ever Ace, operado por la compañía taiwanesa Evergreen Marine. Este barco se ha consolidado como uno de los más importantes en todo el planeta Tierra debido a su capacidad, dimensiones y tecnología, estableciendo un nuevo estándar en el transporte marítimo de mercancías.

La construcción y operación de este buque refleja la evolución del sector hacia la maximización de la eficiencia y la capacidad de carga, así como la necesidad de adaptar la infraestructura portuaria para manejar embarcaciones de gran tamaño.

Eveer Green (1)

¿Cómo es el barco comercial más grande del planeta Tierra?

Esta barco tiene una capacidad nominal de 23.992 TEU (Twenty-foot Equivalent Units), lo que lo convierte en uno de los portacontenedores más grandes del planeta Tierra. Esta capacidad le permite transportar miles de contenedores de manera simultánea, optimizando el flujo de mercancías entre puertos internacionales. Así mismo se caracteriza por: