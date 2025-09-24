Descubrimiento histórico en el barco hermano del Titanic: por primera vez recuperan objetos tras su naufragio

El Britannic iba a ser un crucero de lujo cuando lo diseñaron en 1914, pero la guerra cambió todo. Lo convirtieron en barco hospital, el más grande que había en esa época. Iba camino a la isla de Lemnos cuando pasó por una mina alemana el 21 de noviembre de 1916.

Había más de 1.060 personas a bordo cuando explotó la mina. Murieron 30 personas cuando las hélices del barco golpearon algunos botes salvavidas, pero la mayoría se salvó. El naufragio tardó menos de una hora, pero como era enorme, se mantuvo bastante entero en el fondo del mar.

Bajar hasta ahí no fue fácil. Está a 120 metros de profundidad, con corrientes fuertes y poca visibilidad. Los buzos tuvieron que usar equipos especiales y trabajar con mucho cuidado para sacar cada objeto sin dañar el descubrimiento.

El descubrimiento en lo más profundo

buzo britanic Los buzos recuperaron interesantes objetos que cuentan cómo era el día a día en el barco de lujo transformado en hospital.

Los objetos que sacaron del Britannic muestran cómo era la vida en ese barco. Había bandejas plateadas de primera clase, un fregadero de porcelana de segunda, prismáticos de pasajeros y azulejos del baño turco. La campana del vigía es la pieza que más emociona a los expertos.

Actualmente están restaurando todas estas piezas en Atenas. Los especialistas tienen un gran trabajar por delante, ya que estuvieron bajo el agua más de 100 años. Este descubrimiento va a parar al nuevo museo que están armando en el puerto del Pireo, donde se instalará una sección especial sobre la Primera Guerra Mundial y los objetos del Britannic van a estar en el centro.