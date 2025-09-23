Uri Berger, arqueólogo de la Autoridad de Antigüedades de Israel, explicó la importancia del d escubrimiento. "Esto demuestra que cientos de años después de que estos túneles fueran excavados, fueron reutilizados", afirmó. El complejo sirvió como refugio durante dos rebeliones anteriores: la Gran Revuelta (66-70 d.C.) y la Revuelta de Bar-Kochba (132-135 d.C.).

La arqueología moderna revela que las monedas llevan grabadas las efigies de los emperadores Constancio II y Constante I. Estas fechas sitúan el descubrimiento en el período de la Revuelta de Galo (351-352 d.C.), una rebelión frecuentemente ignorada por los historiadores.

Los investigadores encontraron las monedas en un pozo excavado al final de un túnel estrecho. "Parece que las personas que escondieron este tesoro planearon cuidadosamente su lugar de ocultación", explicaron los expertos.

Israel albergó presencia romana desde el año 63 a.C. La Revuelta de Galo lleva su nombre por Constancio Galo, quien gobernó las provincias orientales del Imperio Romano. Roma sofocó esta rebelión, destruyendo numerosas ciudades judías.

Evidencia de una rebelión olvidada

israel excavacion La excavación llevó a un descubrimiento impactante para Israel.

Este descubrimiento arroja luz sobre un período histórico del que existe muy poca documentación. Los túneles permitían a la población judía esconderse y practicar sus rituales religiosos lejos de la vigilancia romana. Las monedas de cobre encontradas constituyen evidencia tangible de que este sistema siguió operativo durante la Revuelta de Galo.

Ahora, los expertos analizarán el tesoro en un estudio que se publicará en la revista Israel Numismatic Research. La ubicación estratégica del tesoro sugiere que quienes lo escondieron conocían perfectamente el laberinto subterráneo.